Kristin Davis: Sedem mesecev sem se vsak vikend vračala k otrokom

Kristin Davis je ponosna mama 11-letne Gemme Rose in 5-letnega Wilsona. Prav njena otroka sta bila razlog, da je zvezdnica v času snemanja druge sezone svoje oddaje kar sedem mesecev vsak vikend letela iz Los Angelesa v New York in nazaj, da bi ju videla. "Počutila sem se krivo, da ju puščam sama. Ampak to se zgodi, ko poskušaš najti ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem," je povedala.