'Kristusova beseda se lepo sklada s harmonijo elektronske glasbe'

Gologlavi duhovnik, ki je na Portugalskem znan preprosto kot oče Guilherme , na festivalih in v klubih po Evropi redno zamenja cerkveni oltar za didžejevo mešalno mizo. Minuli mesec je pred več sto mladimi nastopil v portugalskem univerzitetnem mestu Coimbra, kjer je svojo tehno glasbo pomešal z odlomki pridig sedanjega papeža Frančiška in pokojnega papeža Janeza Pavla II.

Duhovnik in DJ senzacija Guilherme Peixoto.

"Zahvaljujoč elektronski glasbi se počutim boljši duhovnik," je nedavno za AFP povedal 50-letnik. Njegova slava se je povzpela v višave, ko je lani v Lizboni na sklepni maši svetovnega dneva mladih nastopil pred skoraj 1,5 milijona mladimi in papežem Frančiškom. Bivši vikar portugalskih vojakov v Afganistanu je prav v deželi pod Hindukušem ugotovil, da lahko njegova strast do glasbe pomaga prenesti sporočilo cerkve. In nato se je odločil, da bo začel obiskovati šolo za didžeje.

Sedaj svojo vedno bolj uspešno glasbeno kariero usklajuje s svojimi dolžnostmi župnika v Laundosu na severu Portugalske, kjer je med svojimi farani prav tako zelo priljubljen. Sam meni, da se Kristusova beseda lepo "sklada z lepoto in harmonijo elektronske glasbe". "Veselje evangelija je sporočilo upanja in vere, pa tudi strpnosti, harmonije in miru," je dodal duhovnik, ki ima samo na Instagramu okoli 900.000 sledilcev.