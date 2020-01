Kritike na račun Gwen Stefani: Postajaš tako umetna kot Madonna

50-letna glasbenica Gwen Stefanije prejšnji konec tedna na podelitev glasbenih nagrad grammy prišla v družbi soproga Blaka Sheltona. Skupaj sta tudi nastopila – v duetu sta zapela Sheltonovo novo pesem Nobody But You, pred tem pa sta seveda skupaj stopila na rdečo preprogo. Gwen je nosila kratko belo obleko in bele škornje z visoko peto, svojo značilno rdečo šminko pa je zamenjala za nekoliko bolj naraven videz. Vendar pa oboževalcev ni prepričala – mnogi so jo namreč obtožili, da si s številnimi lepotnimi operacijami ni naredila usluge.