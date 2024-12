Kritike na račun Kimine 11-letne hčerke v drzni opravi

Božič je v znamenju družine minil tudi za klan Kardashian–Jenner. Slavna družina je praznike preživela skupaj, med božičnimi aktivnostmi pa je 11-letna North West , najstarejša hčerka Kim Kardashian in raperja Kanyeja Westa , našla čas tudi za snemanje TikTokov. Na svoj profil, ki ga deli z mamo Kim, je objavila plesni video, s katerim je zaradi svoje oprave in videza požela veliko pozornosti.

Po mnenju mnogih sta bila namreč kratko krilo in steznik, za katera se je odločila najstnica, neprimerna izbira. "Videti je veliko starejša," so se strinjali uporabniki, ki so zapisali, da je North videti stara vsaj 17 let, če ne celo še več. Da je sicer videti dobro, so argumentirali drugi, medtem ko so tretji podvomili v odločitve njene mame Kim, ki je hčerki odobrila tako drzna oblačila.

Komentiranje je pod originalnim posnetkom sicer onemogočeno, so pa nekateri profili posnetek ponovno objavili in omogočili, da so uporabniki javno izrazili svoje mnenje. Ne le oprava, nekatere je zmotilo tudi dejstvo, da 11-letnica uporablja ličila.