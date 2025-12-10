Svetli način
Tuja scena

Kritike na račun Melanie Trump: 'Ne zna angleško in nima čustev'

Washington, 10. 12. 2025 11.00 | Posodobljeno pred 50 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
45

Prva ameriška dama se je po nedavnem obisku bolnih otrok v bolnišnici v Washingtonu znašla pod plazom kritik. Melania Trump, ki je le nadaljevala dolgoletno tradicijo, ki pritiče njenemu položaju, je otrokom v tem predprazničnem času prebrala pravljico in jih obdarovala, mnogi pa so prepričani, da Slovenka nima čustev, in se zgražali nad njeno angleščino.

Družbena omrežja so znova preplavile kritike Melanie Trump, ki je pred dnevi obiskala bolne otroke v bolnišnici v Washingtonu. Prva dama je najmlajšim prebrala pravljico in jih obdarovala, kljub lepi gesti pa so mnogi uporabniki spleta prepričani, da pri tem ni pokazala nobenih čustev, in se zgražali nad njeno polomljeno angleščino.

Melania Trump je pred kratkim obiskala bolne otroke in jim prebrala pravljico.
Melania Trump je pred kratkim obiskala bolne otroke in jim prebrala pravljico. FOTO: Profimedia

55-letna nekdanja manekenka, ki je odraščala v Sevnici, je pravljico avtorja Maca Barnetta brala v rdečem naslanjaču pred božičnim drevesom, kljub temu, da je pred časom trdila, da govori pet jezikov, pa so uporabniki družbenih omrežij znova izpostavili, da ima težave z glasnim branjem v angleškem jeziku.

'Otroci si zaslužijo boljše'

Mnogi so komentirali, da je njeno branje težko razumeti, njen močan slovenski naglas pa so nekateri interpretirali kot hinavščino Trumpove administracije, znane po svoji strogi imigracijski politiki.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Ne zna niti pravilno brati niti jasno govoriti angleško! Z otroki, ki jim bere, nima nobene interakcije. Je brez kakršnih koli čustev. Otroci si zaslužijo boljše!" je na X zapisal eden od uporabnikov. "Torej: Melania Trump se muči z branjem naglas. Kaj za vraga ste vi, MAGA, naredili?" pa se je glasil komentar nekoga drugega. Tretji je zapisal: "Od najbolj protiimigrantske administracije doslej. Ironija je nora."

Preberi še Melania Trump pred božičnimi prazniki obiskala bolne otroke

"Slišal sem Melanio Trump, ki je otrokom brala božično zgodbo. Če bi govorila na ulici, bi jo ICE pridržal," je bil oster še nekdo, ki je omenil ameriško vladno agencijo. Nekateri so bili tudi nekoliko sarkastični: "Ubogi otroci. Nikoli več ne bodo razmišljali o božiču na enak način."

melania trump kritike angleščina branje prva dama otroci
KOMENTARJI (45)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JApajaDAja
10. 12. 2025 11.50
kar je res je res. deluje zelo "zategnjeno", v krču...glede na čas bivanja v usa je pa njena izgovorjava katastrofa.....
ODGOVORI
0 0
kristinahopsasa
10. 12. 2025 11.45
+3
Ampak angleško pa res res govori slabo, no. Po toliko letih tam, bi morala govoriti lepše in bolj tekoče.
ODGOVORI
6 3
Yon Dan
10. 12. 2025 11.44
+0
Slovenija, prodana satanistični.m globalistov, neonacistov, vseskozi kritizirajo Trumpa in vse njegove. Nič čudnega da nikoli ne pride k nam, Slovenija bo, hvala bogu, to drago plačala. Trump je veliko več, kot samo ameriški predsednik.
ODGOVORI
4 4
8282
10. 12. 2025 11.48
-1
Joj mi si vsi res želimo da Trump pride v Slovenijo ja, komaj čakam. Trumpa kritizirajo zato ker dela samo stvari, ki so za kritizirat.
ODGOVORI
0 1
Zmaga Ukrajini .
10. 12. 2025 11.44
-2
V bistvu mora biti tole predsedovanje mučno za oba trampeljna – prav vsak na svetu lahko vidi in se prepriča kakšna bedaka sta oba - kako je donalt ostarel (in kako bebavo se je prav z očitkom starosti spravljal na predhodnika), kako je hinavski, skorumpiran in pritlehen bedak, ona pa je prav povsod videti frigidna, nezainteresirana, večno z mračnim ksihtom in s svojo polomljeno angleščino povsod pušča slab vtis. In vse ostalo osebje Bele hiše tak nekonvencionalen predsedniški par še vedno sili v svoje običajne vzorce delovanja, kot je človekoljubna dejavnost za prve dame - in to za žensko, ki ji ta vloga (že z letala vidno) ni pisana na kožo. Tudi nesrečno sajenje dreves na vrtu Bele hiše v Blahnikovih štiklih ni ravno najbolje uspelo. Ona pač ni Michelle Obama, in tudi nikoli ne bo. Oba trampeljna bolj sodita na Epsteinov otok in tamkajšnje orgije kot pa kam drugam. Treba se bo sprijaznit. Enako tudi njen dec ne bo nikoli "velik" predsednik, ampak se ga bodo vsi spominjali kot klovna, ki se ni znal obnašat, ki je bil skrajno žaljiv, ki je Ameriki uničil zavezništvo in ji prinesel marsikaj slabega (od inflacije, groženj s carinami in nihanjem trgov, do prekinitve dobrososedskih odnosov z Mehiko in zlasti s Kanado, itd.). Skratka, ljudje si bodo oddahnili, ko ga ne bo več.
ODGOVORI
1 3
štajerski janezek
10. 12. 2025 11.48
+2
Predvsem ti si obremenjena... 🤣🤣🤣 levuharca
ODGOVORI
2 0
Gregib
10. 12. 2025 11.43
+1
Prav hecno je brati, kako hočejo mediji iz Melanije delat nekega hudega poliglota, da zna ne vem koliko jezikov (kobajagi tekoče)... 30 let, torej precej več, kot pol življenja živi (v zlati kletki) v ZDA, angleško govori pa kot osnovnošolec po dveh letih predmeta ANG... Pa Bon jour in Bongiorno še ne pomeni, da zverziran v francoščini in italijanščini...
ODGOVORI
2 1
10. 12. 2025 11.41
+3
Takšna je kot so pri nas bosanci,živijo v sloveniji 20+let pa komaj kaj spacajo po slovensko
ODGOVORI
5 2
Sandokkan
10. 12. 2025 11.40
-1
Nic cudnega.Avstrjici ne znajo Anglescine.
ODGOVORI
2 3
lokson
10. 12. 2025 11.37
+0
Kritike od koga?? Neimenovanih virov, ali norih progresivcev.
ODGOVORI
6 6
Killing of Hind Rajab
10. 12. 2025 11.36
+1
melonija vseeno govori angleško bolje kot bivši komunist lažnivi janša...ki v tekoči perfektni angleščini / tako trdi za janševo angl. castritani kletni genij za janšo / ki je kar mimogrede povedal nekim politikom ...noute we men salting the mind ..
ODGOVORI
4 3
Big M
10. 12. 2025 11.45
Alo, Melonija mi je super ime👍, pa Kaus zraven? Adijo! Če se slučajno ponovno rodim, hočem tako ime! 😆👍
ODGOVORI
0 0
Big M
10. 12. 2025 11.35
-1
Ona "ne zna" angleško, a bejž no🤣 Tam za ilegalne pribežnike in kriminalce ki nimajo pojma o angleščini pa majo vse prevedeno v njihove jezike! Še američani so prisiljeni da se njim prilagajajo! Pa da je hladna!? Zgleja da majo ti leftaki rajši fejk ljudi ki igrajo prijazno tak kot oni😂 Noro! Tu pa cel članek špukanja po naši ljubi Melaniji. Ite v ku...
ODGOVORI
5 6
Killing of Hind Rajab
10. 12. 2025 11.37
-3
vaša ljuba melonija kaus je tudi priseljenka iz Avstrije...s prakso iz Milana
ODGOVORI
1 4
Big M
10. 12. 2025 11.39
-1
Ja ke pol?😂
ODGOVORI
0 1
alicante1234
10. 12. 2025 11.34
-1
Kako so ljudje zlobni. Vsak gib, vsaka beseda, vsako dejanje nekoga moti samo zato, ker nima istih političnih pogledov na svet. Kot je rekel ruski vojaški analitik: Trumpu se zahvalite, da se vsako jutro zbudite v novi dan, če bi na oblasti ostala Bidenova administracija bi že bili v 3. svetovni vojni.
ODGOVORI
4 5
Pajki
10. 12. 2025 11.33
+5
Vse je res, kar so napisali. Hladna in ne prevec pametna. Ima pa rada denar in pa ugodno zivljenje. Bodo Epstein files to pokazali
ODGOVORI
7 2
Killing of Hind Rajab
10. 12. 2025 11.33
+0
še dobro da je melonija kaus avstrijka in nam ne dela sramote
ODGOVORI
3 3
lokson
10. 12. 2025 11.30
-5
Ste poslušali kdaj kakšnega Francoza ali Italijana govoriti Angleško???? Melanija je problem, med tem ko so Demokrati uničili ZDA.
ODGOVORI
2 7
Jerry321
10. 12. 2025 11.29
-2
Ne vem v katerem jeziku se oranžni pa “princeska” sporazumevata? 🧐 Trumpova angleščina je namreč še slabša 😝 morda imasta poveza na “višji” ravni 😂
ODGOVORI
2 4
Zmaga Ukrajini
10. 12. 2025 11.29
+0
Pa dobro.... a je kdo res tako butast, da misli, da je s trampljem lahko poročena normalna oseba? Pa valjda je nekaj narobe z njo, kaj ni jasno?! Pa se raje vprašajte katera normalna bi zdržala s trampljem? Od deca je hotela samo denar, in ima ga. Kaj zdaj jokate?
ODGOVORI
5 5
Big M
10. 12. 2025 11.42
+1
Kdaj so že pravli pred leti da bota šla narazen!? Kaj vse so že bluzli? Ni duha ne sluha o tem. Ona tiha hladna, on pa glasen in energičen zgleda da gre nekako skup. Meni je ona kul, ne tiši se naprej in ne vsiljuje se da bi bila ljudem všeč! Ni fejk!
ODGOVORI
1 0
bb5a
10. 12. 2025 11.29
-2
Pri Melaniji se lepo vid kakšna je Slovenija, smo edina država ki lahko reče da ima predsednik ZDA ženo, ki prihaja iz naše države... smo pa hkrati tud edina država, ki jo očitno samo pljuva... zato pa mamo odnose z njo, kot so... v vsaki normalni državi bi celotna vlada bla v dobrih odnosih z njo, da bi jo lahko PM poklical in zrihtal vse preko nje, od tarif do biznisa... Golob pa v zasedi pred wcjem na njo in trumpa čaka, ker se mu Melanija rajš na deleč izogne... tko je to...
ODGOVORI
3 5
mikiki
10. 12. 2025 11.28
+0
določeni še slovensko govorite z ju... naglasom pa ste rojeni v sloveniji, kako pa govoro Arnold Š. pa je bil guverner se vidi kako je ta portal usmerjen, žalost enkrat in nikoli več ne bomo imeli ženske na takem položaju, zamislite si kakšen odnos do nje bi imeli Hrvati če bi bila njihova, žalost od slovencev.....
ODGOVORI
4 4
Cupko
10. 12. 2025 11.45
Kaj pa je dobrega naredila za nas, da bi jo častili?
ODGOVORI
0 0
ježevka123
10. 12. 2025 11.27
+1
Toliko let že živi v Ameriki, da je njena angleščina res sramotna.
ODGOVORI
7 6
PIKAPOLONICA1994
10. 12. 2025 11.25
+2
Dajte malo govorit o VDL---vi, tudi ona so lomi jezik...a ne?
ODGOVORI
4 2
