Kritike na račun Melanie Trump: 'Ne zna angleško in nima čustev'

Družbena omrežja so znova preplavile kritike Melanie Trump, ki je pred dnevi obiskala bolne otroke v bolnišnici v Washingtonu. Prva dama je najmlajšim prebrala pravljico in jih obdarovala, kljub lepi gesti pa so mnogi uporabniki spleta prepričani, da pri tem ni pokazala nobenih čustev, in se zgražali nad njeno polomljeno angleščino.
55-letna nekdanja manekenka, ki je odraščala v Sevnici, je pravljico avtorja Maca Barnetta brala v rdečem naslanjaču pred božičnim drevesom, kljub temu, da je pred časom trdila, da govori pet jezikov, pa so uporabniki družbenih omrežij znova izpostavili, da ima težave z glasnim branjem v angleškem jeziku.
'Otroci si zaslužijo boljše'
Mnogi so komentirali, da je njeno branje težko razumeti, njen močan slovenski naglas pa so nekateri interpretirali kot hinavščino Trumpove administracije, znane po svoji strogi imigracijski politiki.
"Ne zna niti pravilno brati niti jasno govoriti angleško! Z otroki, ki jim bere, nima nobene interakcije. Je brez kakršnih koli čustev. Otroci si zaslužijo boljše!" je na X zapisal eden od uporabnikov. "Torej: Melania Trump se muči z branjem naglas. Kaj za vraga ste vi, MAGA, naredili?" pa se je glasil komentar nekoga drugega. Tretji je zapisal: "Od najbolj protiimigrantske administracije doslej. Ironija je nora."
"Slišal sem Melanio Trump, ki je otrokom brala božično zgodbo. Če bi govorila na ulici, bi jo ICE pridržal," je bil oster še nekdo, ki je omenil ameriško vladno agencijo. Nekateri so bili tudi nekoliko sarkastični: "Ubogi otroci. Nikoli več ne bodo razmišljali o božiču na enak način."
