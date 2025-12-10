Kritike na račun Melanie Trump: 'Ne zna angleško in nima čustev'

Prva ameriška dama se je po nedavnem obisku bolnih otrok v bolnišnici v Washingtonu znašla pod plazom kritik. Melania Trump, ki je le nadaljevala dolgoletno tradicijo, ki pritiče njenemu položaju, je otrokom v tem predprazničnem času prebrala pravljico in jih obdarovala, mnogi pa so prepričani, da Slovenka nima čustev, in se zgražali nad njeno angleščino.

Melania Trump je pred kratkim obiskala bolne otroke in jim prebrala pravljico. FOTO: Profimedia icon-expand

55-letna nekdanja manekenka, ki je odraščala v Sevnici, je pravljico avtorja Maca Barnetta brala v rdečem naslanjaču pred božičnim drevesom, kljub temu, da je pred časom trdila, da govori pet jezikov, pa so uporabniki družbenih omrežij znova izpostavili, da ima težave z glasnim branjem v angleškem jeziku.

'Otroci si zaslužijo boljše'

Mnogi so komentirali, da je njeno branje težko razumeti, njen močan slovenski naglas pa so nekateri interpretirali kot hinavščino Trumpove administracije, znane po svoji strogi imigracijski politiki.

"Ne zna niti pravilno brati niti jasno govoriti angleško! Z otroki, ki jim bere, nima nobene interakcije. Je brez kakršnih koli čustev. Otroci si zaslužijo boljše!" je na X zapisal eden od uporabnikov. "Torej: Melania Trump se muči z branjem naglas. Kaj za vraga ste vi, MAGA, naredili?" pa se je glasil komentar nekoga drugega. Tretji je zapisal: "Od najbolj protiimigrantske administracije doslej. Ironija je nora."