Igralka Lori Loughlin in njen mož Mossimo Gianullikljub novim obtožnicam in morebitni višji kazni še vedno nista priznala svoje vpletenosti v škandal z vpisi otrok na elitne ameriške univerze. Tožilstvo je namreč v upanju na priznanje na obtožene pritisnila z novim obtožnicam in morebitno višjo kaznijo, vendar zakoncev tudi to ni zlomilo.

Pred kratkim sta tako imela možnost, da se pojavita na zveznem sodišču v Bostonu, vendar sta se možnosti odrekla in preko odvetnikov sporočila, da krivde ne priznavata, dokler jima ne bo dokazana. Zakonca sta dva od enajstih obtoženih staršev, ki še vedno niso priznali krivde za podkupovanje – Lori in Mossima so obtožili, da sta plačala več kot 450 tisoč evrov, da bi njuni hčerki spravila na Univerzo v Južni Kaliforniji.