Kronanje Karla III.: prve informacije o novem poglavju angleške monarhije

V Buckinghamski palači se že vneto pripravljajo na kronanje Karla III. Kljub temu da vse podrobnosti dogodka najverjetneje še nekaj časa ne bodo znane, so nekatere ključne informacije že pricurljale v javnost. Kako bo torej izgledal dogodek, ki bo zaznamoval novo poglavje angleške monarhije?

Znane so prve informacije o novem poglavju angleške monarhije.

V želji po bolj moderni in finančno prijaznejši angleški monarhiji bo kronanje kralja Karla III. izgledalo nekoliko drugače, kot smo od kraljevih dogodkov navajeni. Neimenovan vladni vir je Bloombergu zaupal, da se bo kronanje novega monarha predvidoma odvilo 3. junija prihodnje leto v Westminstrski opatiji.

Kljub temu, da je bil princ Charles za kralja Karla III. razglašen že dva dni po mamini smrti, se bo njegovo uradno vladanje začelo šele po kronanju, ki je že tradicionalno izpeljano mesece po smrti preteklega monarha. Razlog za to je dejstvo, da kronanje velja za pomemben in vesel dogodek, ki se ga ne sme izvajati v času žalovanja. Kot zanimivost, Elizabeta II. je bila za kraljico okronana 16 mesecev po očetovi smrti.

Kronanje novega kralja ali več let skrbno načrtovana misija, imenovana Operacija zlata krogla (Operation Golden Orb), bo po informacijah angleških medijev krajša, cenejša in v celotnem obsegu manjša, kot je bila kraljičina. Princ Charles, sedaj kralj Karel III., naj bi med leti priprav zaprosil tudi za bolj raznolik dogodek, ki bi predstavljal različne verske in razredne skupnosti Velike Britanije.