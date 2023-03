Kronanje kralja Karla III. se bliža, nastopajočih še niso uspeli dobiti

Kdo bo nastopil na kronanju kralja Karla III. , ki je napovedano za 6. maj, ostaja vprašanje, na katerega odgovora nima niti Buckinghamska palača. Znanih je že nekaj imen glasbenikov, ki so nastop zavrnili, svojih razlogov pa javno nočejo razkriti, poroča revija Rolling Stone . Opogumil se je tiskovni predstavnik Eltona Johna, ki je za revijo potrdil, da so 75-letnega pevca res povabili, a je moral zaradi drugih obveznosti udeležbo zavrniti.

Po predvidevanjih strokovnjakov naj bi zvezdniki nastop na kronanju zavračali, ker ne želijo biti povezani z monarhijo, katere ugled v zadnjem obdobju blatijo škandali. "Kraljeva družina se je v zadnjem času soočila s številnimi katastrofami, ki jih tiskovnim predstavnikom palače ni uspelo prikriti. Vsakdo, ki bi morebiti potrdil svoj nastop, bi se lahko pozneje soočal z negativnim odzivom svojih oboževalcev," je za Rolling Stone pojasnil Simon Jones, ki zastopa glasbenike, kot so Little Mix, Niall Horan in Louis Tomlinson.

Spet drugi so prepričani, da povezovanje s 74-letnim kraljem v tem trenutku ne bi koristilo njihovi karieri. "Zanje je zgodba trenutno zelo pomembna," je povedala Meg, ki je vodja vodilne britanske agencije, ki zastopa glasbenike, kot sta Adele in Styles. "Te velike simbolne povezave imajo veliko težo in so v zgodovinskih knjigah dobesedno zapisane krepko in podčrtano. Razumem, zakaj naj bi obstajali pomisleki, ali naj se glasbeniki udeležijo takšnega povabila ali naj ga zavrnejo," je še dodala.