Krunoslav Kićo Slabinac v komi, bori se za življenje

Krunoslav Kićo Slabinac je trenutno v umetni komi, hrvaški mediji pa poročajo, da se bori za življenje. Do zapletov je prišlo po operaciji srca, natančneje srčnih obvodov, že nekaj dni se tako nahaja na intenzivni enoti zagrebškega kliničnega centra. ''Vsi smo pričakovali, da bo čez nekaj dni zapustil bolnišnico in da bo vse v redu, potem pa sem preko svojih prijateljev ter njegovega sinaIvana izvedel, da se situacija ne odvija tako, kot bi morala. Danes sem izvedel tudi, da diha s pomočjo respiratorja. Zakaj, ne vem. Vsak dan mu pošiljam sporočila in vidim, da jih ne odpira,''je povedal njegov dolgoletni prijatelj, pevec Duško Lokin.