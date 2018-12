Kuharski mojster Gordon Ramsay je proslavil 22. obletnico poroke

Kuharski mojster Gordon Ramsay, ki je znan po svoji strogi drži v kuhinji in komuniciranju brez dlake na jeziku, je proslavil 22 let zakona z avtorico številnih kuharskih knjig, s katero ima tudi štiri otroke.

Gordon Ramsay, ki sodi med najboljše kuharje na svetu in se ponaša s številnimi prestižnimi kuharskimi nagradami, je med drugim od britanske kraljice Elizabeteleta 1995 prejel priznanje 'Red britanskega imperija'. S svojo soprogo Cayetan Elizabeth Ramsayje nedavno proslavil 22. obletnico poroke in na svojem Instagramu delil fotografijo, ki je nastala na dan njunega poročnega obreda. Pod sliko je zapisal: ''22 let ... Vesela obletnica, draga. Hvala.''

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

52-letni Gordon in 44-letna Elizabeth, ki je bolj znana pod vzdevkom 'Tana', sta si zvestobo in ljubezen prisegla leta 1996, ko je bila Tana stara komaj 18 let, Gordon, ki je od svoje soproge starejši več kot desetletje, pa 30. Zakonca sta tako ali drugače vpeta v svet kulinarike – Ramsay kot eden najbolj prepoznavnih kuharjev na svetu, ki obenem sodi med edine tri kuharje v Veliki Britaniji, katerih restavracije se ponašajo s prestižnimi tremi Michellinovimi zvezdicami, Tana pa kot avtorica številnih kuharskih knjig. V dolgoletnem zakonu sta postala starša štirim otrokom: dvojčkoma Holly in Jacku ter Megan in Matildi.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke