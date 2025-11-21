Svetli način
Kultna kitara Kurta Cobaina išče novega lastnika

New York, 21. 11. 2025 18.13 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA , E.K.
Avkcijska hiša Christie's bo marca prihodnje leto v New Yorku dražila kultno kitaro frontmana skupine Nirvana Kurta Cobaina. Na kitaro je Cobain igral tako na snemanju albumov Nevermind in In Utero kot v znamenitem videospotu za pesem Smells Like Teen Spirit in na številnih koncertih Nirvane.

Kitara za levičarje Fender Competition Mustang iz leta 1969, ki jo je Cobain opisal kot svojo najljubšo kitaro, bo naprodaj v okviru dražbe zbirke Jim Irsay Collection, svetovno znane zbirke več sto zgodovinskih in kulturno pomembnih predmetov iz sveta glasbe, pop kulture, ameriške zgodovine, literature, športa in drugih področij, je na spletni strani poročal Artdaily.

Kurt Cobain
Kurt Cobain FOTO: Profimedia

Zbirka, ki jo je več desetletij zbiral Irsay, pokojni filantrop, strasten ljubitelj glasbe ter lastnik in izvršni direktor ekipe Indianapolis Colts iz lige NFL, bo na dražbi Christie's New York v več serijah dražb, ki se bodo začele marca 2026.

Omenjeno zbirko je revija Guitar World opisala kot največjo zbirko kitar na svetu, ki obsega tako glasbila kot predmete, ki so bili v lasti in so nanje igrali nekateri največji glasbeniki v zgodovini glasbe, kot so John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Jimi Hendrix, Prince, Jerry Garcia, Bob Dylan, Eddie Van Halen, Eric Clapton, Bo Diddley, Janis Joplin in David Gilmour. Zbirka vključuje tudi druga glasbila in opremo, ki so jih posedovali in nanje igrali še številni drugi glasbeniki, kot so Elton John, Ringo Starr, John Coltrane, Miles Davis in Jim Morrison.

Cobainova kitara, ki jo je kupil od Lloyda Chaiteja v prodajalni kitar Voltage Guitars v Los Angelesu leta 1990 ali 1991, je ena od zvezd zbirke in naj bi na marčevski dražbi dosegla ceno med 2,1 milijona in 4,3 milijona evrov. Pred dražbo bo brezplačno na ogled v prostorih avkcijske hiše v New Yorku.

Najbolj znana je kot kitara, ki jo je Cobain uporabil v videospotu za Nirvanino skladbo Smells Like Teen Spirit z drugega studijskega albuma Nevermind, ki so ga izdali 24. septembra 1991. Videospot se je leta 1999 uvrstil na MTV seznam 100 najboljših glasbenih videospotov vseh časov. Na YouTubu ima uradni videospot več kot dve milijardi ogledov.

"Kurt Cobain in njegova glasba sta zaznamovala celotno generacijo," je ob napovedi dražbe povedal globalni predsednik avkcijske hiše Christie's Alex Rotter in dodal, da Cobainov vpliv še naprej navdihuje in prežema "našo kulturo". Kot je še povedal, je avkcijski hiši v veliko čast, da bo lahko naprodaj ponudila kitaro, ki je sodelovala pri nastanku glasbe, ki je zaznamovala življenja številnih. "Veselimo se, da bomo lahko naslednje leto javnost povabili, da si ogleda kitaro skupaj z ostalimi predmeti iz neverjetne zbirke Jima Irsaya," je še dodal.

Kurt Cobain kitara nirvana dražba glasba
