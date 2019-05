Kultni Arnie zarapal v duetu z avstrijskim pevcem

Arnold Schwarzenegger je svojo bleščečo kariero od bodibilderja do filmskega zvezdnika in guvernerja počastil z novo pesmijo, ki je duet z avstrijskim pevcem Andreasom Gabalierjem. Motivacijsko sta skladbo poimenovala Pump It Up - The Motivation Song.

Arnie v videospotu Pump it Up - The Motivation Song, duetu z Andreasom Gabalierjem. FOTO: YouTube Filmski "terminator" Arnold Schwarzeneggertudi pri 71. letih ne odneha, saj ga bomo konec leta spet gledali v novemTerminatorju: Temna usoda, v delu pa ima tudi novi film o Conanu. Sloviti Arnie pa si je privoščil tudi skok v glasbene vode. To je storil s pol mlajšim z avstrijskim pevcem Andreasom Gabalierjem, ki je imel doslej ima kar pet albumov na vrhovih avstrijskih lestvic. Potem, ko Andreas odpoje svoje verze, kako je Arnie "živa legenda" in vse, kar spada zraven, mikrofon prevzame Arnold in zarapa da "se moramo globoko nekje vprašati, kaj bi radi bili, ne kaj temveč kdo, da če verjamemo, uspeh pride, če delamo kot hudič, si verjamemo in uresničimo sanje". V videospotu se oba po Los Angelesu vozita s kolesom, Andreas pa ob starih odlomkih in fotografijah Arnieja rapa o njegovi življenjski poti. Arnie seveda ne pozabi dodati"I'll be back" in"hasta la vista, baby", sicer pa spodobno in nekoliko humorno zarapa, kajpak s svojim kultnim avstrijskim naglasom vred. Za dobro motivacijo in še boljšo voljo, si oglejte videospot in jima prisluhnite!