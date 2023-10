Kupid Ed Sheeran 'kriv' za ljubezen Courteney Cox in Johnnya McDaida

Courteney Cox in Johnny McDaid sta pred kratkim praznovala 10 let ljubezni. Ob obletnici je igralka svojemu dragemu posvetila objavo na Instagramu, v kateri pa ni delila le nekaj njunih skupnih fotografij in videov, ampak razkrila tudi, kdo je pravzaprav krivec za njuno srečanje. Njun Kupid je bil namreč eden in edini Ed Sheeran.

Ed Sheeran velja za romantično dušo, kar se kaže tako v njegovih pesmih kot tudi v njegovem zasebnem življenju. Verjetno so njegove pesmi na vrhu seznama najljubših za mariskateri zaljubljeni par, prav posebno vlogo pa iga v življenju zaljubljencev Courteney Cox in Johnnyja McDaida. Slavni pevec je bil namreč tisti, ki jih je leta 2013 spoznal in zanetil iskrico ljubezni med njima.

Ob 10. obletnici njune zveze je vlogo glasbenika v njenem življenju z objavo na Instagramu razkrila prav slavna igralka. Zaljubljenca sta pred nekaj dnevi praznovala svojo ljubezen, zato je zvezdnica svojemu dragemu ob njunem prazniku posvetila objavo na Instagramu, v video skupnih fotografij in posnetkov pa dodala tudi utrinek, ki razkrije Eda kot Kupida. "Vem, da si zaljubljena vanj. Johnny je zaljubljen v tovje telo. Sinoči si bila v njegovi sobi in zdaj njegova posteljnina diši po tebi. Vsak dan je nekaj posebnega. Johnnyjeva brada je 'tvoja oblika'," je ob obletnici paru priredbo svoje pesmi Shape of you zapel priljubljeni glasbenik. 32-letnik jima je s tem čestital za 10 let ljubezni, presrečna Courteney pa je posnetek njihovega druženja in Edovega petja delila na družbenih omrežjih.

