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Tuja scena

Kupil najdražjo knjigo v zgodovini Norveške in jo podaril rojstnemu kraju

Oslo, 17. 09. 2026 10.57 pred 47 minutami 2 min branja 1

Avtor:
E.K. STA
Erling Haaland

Norveško združenje knjižnic je nogometašu Erlingu Haalandu podelilo nagrado za izjemen prispevek h kulturi. Zvezdnik Manchester Cityja je z nakupom najdražje knjige v norveški zgodovini obogatil svojo rojstno knjižnico.

Norveški nogometaš Erling Haaland je v sredo prejel nagrado "prijatelj leta", ki mu jo je podelilo norveško združenje knjižnic, poroča poljska tiskovna agencija Pap. Marca je napadalec Manchester Cityja kupil najdražjo knjigo v zgodovini Norveške – prvo tiskano norveško izdajo Kraljevih sag islandskega zgodovinarja in kronista Snorrija Sturlusona (1179–1241) iz leta 1594 – ter jo podaril knjižnici v mestu Bryne, kjer je odraščal. Za to staro knjigo je plačal 1,3 milijona kron oziroma 120.000 evrov.

Erling Haaland
Erling Haaland
FOTO: Profimedia

Ker nogometaša ni bilo na slovesnosti, sta nagrado v njegovem imenu prevzeli njegovi sestri, 12-letna Norah in 14-letna Sofie. Nogometaš pa je med slovesnostjo poslal sporočilo, v katerem je zapisal: "Naj živijo knjižnice, pisatelji, učitelji, šole in njihovi učenci ter učitelji. Vsi skupaj opravljajo pomembno skupinsko delo."

Haaland je v Bryneju preživel otroštvo in zgodnjo mladost ter v lokalnem klubu začel svojo kariero. "Na ta kraj sem zelo navezan in odločil sem se, da lokalni knjižnici podarim darilo, zanjo pa sem kupil to zgodovinsko knjigo. Sam nikoli nisem veliko bral in to zelo obžalujem, saj se danes zavedam, kako pomembno je to v mladih letih, ko se rojevajo sanje." V tem šolskem letu je nogometaš pod svojim pokroviteljstvom organiziral bralno tekmovanje za učence osnovnih šol v pokrajini Rogaland. Zmagovalni razred bo povabljen na eno od tekem norveške reprezentance v Oslu, stroške prevoza, nastanitve in vstopnic pa bo plačal nogometaš.

Razlagalnik

Snorri Sturluson (1179–1241) je bil eden najpomembnejših islandskih zgodovinarjev, pesnikov in politikov v srednjem veku. Njegovo najbolj znano delo, Kraljeve sage (Heimskringla), predstavlja zbirko sag o norveških kraljih, od mitskih začetkov do 12. stoletja. Ta dela so ključnega pomena za razumevanje skandinavske zgodovine, mitologije in jezika, saj so eden redkih pisnih virov, ki so ohranili staronordijsko kulturno izročilo in zgodovinske dogodke tistega časa.

Heimskringla, kar v prevodu pomeni 'zemeljski krog', je najpomembnejša zbirka sag o norveških kraljih, ki jo je v 13. stoletju sestavil Snorri Sturluson. Besedilo se začne z legendarnimi kralji in božanstvi iz nordijske mitologije ter se nadaljuje do zgodovine norveških vladarjev v vikinški dobi in srednjem veku. Zaradi svojega literarnega sloga in zgodovinske vrednosti velja za temeljni kamen norveške in islandske književnosti, ki je močno vplivala na nacionalno identiteto teh narodov.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI1

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HitriKrtek
17. 09. 2026 11.28
Bravo! Fant od fare! Še več takih kot je Haaland!
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