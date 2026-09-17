Kupil najdražjo knjigo v zgodovini Norveške in jo podaril rojstnemu kraju

Norveški nogometaš Erling Haaland je v sredo prejel nagrado "prijatelj leta", ki mu jo je podelilo norveško združenje knjižnic, poroča poljska tiskovna agencija Pap . Marca je napadalec Manchester Cityja kupil najdražjo knjigo v zgodovini Norveške – prvo tiskano norveško izdajo Kraljevih sag islandskega zgodovinarja in kronista Snorrija Sturlusona (1179–1241) iz leta 1594 – ter jo podaril knjižnici v mestu Bryne, kjer je odraščal. Za to staro knjigo je plačal 1,3 milijona kron oziroma 120.000 evrov.

Ker nogometaša ni bilo na slovesnosti, sta nagrado v njegovem imenu prevzeli njegovi sestri, 12-letna Norah in 14-letna Sofie. Nogometaš pa je med slovesnostjo poslal sporočilo, v katerem je zapisal: "Naj živijo knjižnice, pisatelji, učitelji, šole in njihovi učenci ter učitelji. Vsi skupaj opravljajo pomembno skupinsko delo."

Haaland je v Bryneju preživel otroštvo in zgodnjo mladost ter v lokalnem klubu začel svojo kariero. "Na ta kraj sem zelo navezan in odločil sem se, da lokalni knjižnici podarim darilo, zanjo pa sem kupil to zgodovinsko knjigo. Sam nikoli nisem veliko bral in to zelo obžalujem, saj se danes zavedam, kako pomembno je to v mladih letih, ko se rojevajo sanje." V tem šolskem letu je nogometaš pod svojim pokroviteljstvom organiziral bralno tekmovanje za učence osnovnih šol v pokrajini Rogaland. Zmagovalni razred bo povabljen na eno od tekem norveške reprezentance v Oslu, stroške prevoza, nastanitve in vstopnic pa bo plačal nogometaš.