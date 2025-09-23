'Kupoval sem toliko droge, da mi je mehiški kartel ni želel več prodajati'

Igralec Charlie Sheen že več let odprto govori o svojem življenju, boju z odvisnostjo od drog in spolnosti ter okužbi z virusom HIV. Zvezdnik, o katerem so nedavno posneli tudi biografski film v dveh delih, je nedavno gostoval v avstralski oddaji 60 Minutes, kjer je razkril, da je včasih užival in kupoval toliko droge, da mu je mehiški kartel ni želel več prodajati.

Charlie Sheen je nekoč kupil toliko kokaina, da mu je še mehiški kartel rekel, da ima dovolj. Zvezdnik serije Dva moža in pol je v nedavnem intervjuju v oddaji 60 Minutes spregovoril o svoji odvisnosti, ki je bila tako huda, da je kupoval in užival ogromne količine drog.

Charlie Sheen FOTO: Profimedia icon-expand

"Kartel ti ni želel več prodajati?" ga je vprašala voditeljica in novinarka Amelia Adams, igralec pa ji je odgovoril:"Niso, ne. Še nikoli niso videli nikogar, ki bi kupil tolikšno količino, razen preprodajalcev. Mislili so, da tudi jaz preprodajam." Zvezdnik se je nato strinjal, da ima res srečo, da je še vedno živ. O odvisnosti in svojem razburljivem življenju je pisal tudi v nedavno izdani knjigi spominov, ki jo je poimenoval The Book of Sheen. V njej je z grammyjem nagrajeni igralec zasluge za to, da se je leta 2017 po desetletjih zlorab odpovedal drogam in alkoholu, pripisal hčerki Sami.