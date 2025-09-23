Svetli način
Tuja scena

'Kupoval sem toliko droge, da mi je mehiški kartel ni želel več prodajati'

Los Angeles, 23. 09. 2025 12.56 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
K.Z.
Komentarji
18

Igralec Charlie Sheen že več let odprto govori o svojem življenju, boju z odvisnostjo od drog in spolnosti ter okužbi z virusom HIV. Zvezdnik, o katerem so nedavno posneli tudi biografski film v dveh delih, je nedavno gostoval v avstralski oddaji 60 Minutes, kjer je razkril, da je včasih užival in kupoval toliko droge, da mu je mehiški kartel ni želel več prodajati.

Charlie Sheen je nekoč kupil toliko kokaina, da mu je še mehiški kartel rekel, da ima dovolj. Zvezdnik serije Dva moža in pol je v nedavnem intervjuju v oddaji 60 Minutes spregovoril o svoji odvisnosti, ki je bila tako huda, da je kupoval in užival ogromne količine drog.

Charlie Sheen
Charlie Sheen FOTO: Profimedia

"Kartel ti ni želel več prodajati?" ga je vprašala voditeljica in novinarka Amelia Adams, igralec pa ji je odgovoril:"Niso, ne. Še nikoli niso videli nikogar, ki bi kupil tolikšno količino, razen preprodajalcev. Mislili so, da tudi jaz preprodajam." Zvezdnik se je nato strinjal, da ima res srečo, da je še vedno živ.

O odvisnosti in svojem razburljivem življenju je pisal tudi v nedavno izdani knjigi spominov, ki jo je poimenoval The Book of Sheen. V njej je z grammyjem nagrajeni igralec zasluge za to, da se je leta 2017 po desetletjih zlorab odpovedal drogam in alkoholu, pripisal hčerki Sami.

Preberi še Charlie Sheen: Že osem let sem v celibatu

Bralcem je razkril, da ga je hčerka prosila, naj jo pride iskat, a ob dogovorjenem času ni bil trezen, zato je moral prijatelja prositi, da je sedel za volan. "Sami je bila zelo tiha. Ni mi bilo treba biti jasnoviden, da bi vedel, o čem razmišlja. Po glavi ji je hodilo, zakaj oče spet ne vozi in zakaj nisva sama v avtomobilu? Bo še kdaj tako, kot je bilo? Pogrešam očeta," je zapisal in dodal, da se je ob tem, da je izdal svojega otroka, počutil slabše kot ob tem, da je izdal sebe.

Sheen ima z nekdanjo ženo Denise Richards poleg Sami še 20-letno Lolo.

charlie sheen droge odvisnost igralec zvezdnik
KOMENTARJI (18)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
23. 09. 2025 14.35
SDS Breznik bi rekel,da gre za donacijo podjetja Derby Domu upokojencev Lenart.
ODGOVORI
0 0
Kritikizstajerske
23. 09. 2025 14.34
In zdaj bi naj bil faca?
ODGOVORI
0 0
Aleksei Kaar
23. 09. 2025 14.32
+1
Zmanjkalo je denarja, zato je izšel dokumentarec in knjige. Tako kot Tyson....
ODGOVORI
1 0
Watchy
23. 09. 2025 14.12
+4
Jaz če bi mel tok dnarja ko on bi na zasebni jakti sredi ocena velku hollywoodske linije belega, speeda in mdma. Prodajalke ljubezni bi pa hotel da mi z helikopterjom peljejo na ladjo da kar je že znucan v morje in novo rundo. To bi delal dokler mi pumpa ne bi šla.
ODGOVORI
5 1
Ici
23. 09. 2025 14.06
+2
Žalostno je, če odrasel moški pri 60. nima o sebi povedati nič drugega, razen kako se je drogiral, kupoval drogo in kako je spolno okužil celo vrsto žensk.
ODGOVORI
6 4
Watchy
23. 09. 2025 14.09
+5
Žalostno je že ko moški proba kaj povedati ženski.
ODGOVORI
6 1
Watchy
23. 09. 2025 14.04
+5
Hahah legenda
ODGOVORI
9 4
M E G A
23. 09. 2025 14.01
+7
kera legenda...po komentarjih sodeč ga večina blkanjezerjev ne pozna dobro... tip je živa legenda srečo ima da je še živ
ODGOVORI
10 3
galeon
23. 09. 2025 13.59
-4
Laže da bolj ne more. A rabi gledanost?
ODGOVORI
5 9
Malo_sutra
23. 09. 2025 13.55
-6
Nisi ti videl kartela majstr…
ODGOVORI
4 10
3320.
23. 09. 2025 13.52
+8
Še vedno je car, je vsaj priznal svoje gluposti.
ODGOVORI
9 1
nemski_ovcar
23. 09. 2025 13.36
+1
POtem bi morali zapreti tudi njega saj taki vzpodbujajo kartele da delujejo
ODGOVORI
2 1
bohinj je zakon
23. 09. 2025 13.30
+9
Charli no problem. Vemo, da si bil tak. Vseeno si fejst poba. Vse ti oprostimo. Madonca, v tisti nadaljevanki si povozil vse kar leze in gre v ameriki.
ODGOVORI
12 3
DIKLOVE
23. 09. 2025 13.28
+2
Prizna, da je kupoval in uporabljal droge a ga niso zaprli?
ODGOVORI
5 3
Amor Fati
23. 09. 2025 13.36
+1
Pheonixu se je dobesedno zmešalo in se je znesel nad nekim uslužbencem nekega hotela. Bil je posnet in posnetek je prišel v javnost. Ko so za to zvedeli njegovi agentje, so ga vrgli v Betty Ford za dva tedna. Ko je prišel ven iz Betty Forda, se je pa pojavil v neki pogovorni oddaji in nakladal, da je vse blo fejk in samo igra. Naivna javnost je seveda nasedla. Sledila je poplava člankov v medijih in kar naenkrat je bilo vse pozabljeno. To je Hollywood.
ODGOVORI
3 2
Amor Fati
23. 09. 2025 13.24
-5
Treba je povdariti, da je bil na zaslišanju zaradi njegove prekomerne uporabe. No, zdaj lahko vidite kako so slavni ljudje zaščiteni napram nam.
ODGOVORI
2 7
Podlesničar
23. 09. 2025 13.33
+7
Kaj ti pa morejo zaradi prekomerne uporabe?
ODGOVORI
7 0
M E G A
23. 09. 2025 14.02
+4
točno to kr neki nakladaš
ODGOVORI
4 0
