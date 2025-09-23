'Kupoval sem toliko droge, da mi je mehiški kartel ni želel več prodajati'

Charlie Sheen je nekoč kupil toliko kokaina, da mu je še mehiški kartel rekel, da ima dovolj. Zvezdnik serije Dva moža in pol je v nedavnem intervjuju v oddaji 60 Minutes spregovoril o svoji odvisnosti, ki je bila tako huda, da je kupoval in užival ogromne količine drog.
"Kartel ti ni želel več prodajati?" ga je vprašala voditeljica in novinarka Amelia Adams, igralec pa ji je odgovoril:"Niso, ne. Še nikoli niso videli nikogar, ki bi kupil tolikšno količino, razen preprodajalcev. Mislili so, da tudi jaz preprodajam." Zvezdnik se je nato strinjal, da ima res srečo, da je še vedno živ.
O odvisnosti in svojem razburljivem življenju je pisal tudi v nedavno izdani knjigi spominov, ki jo je poimenoval The Book of Sheen. V njej je z grammyjem nagrajeni igralec zasluge za to, da se je leta 2017 po desetletjih zlorab odpovedal drogam in alkoholu, pripisal hčerki Sami.
Bralcem je razkril, da ga je hčerka prosila, naj jo pride iskat, a ob dogovorjenem času ni bil trezen, zato je moral prijatelja prositi, da je sedel za volan. "Sami je bila zelo tiha. Ni mi bilo treba biti jasnoviden, da bi vedel, o čem razmišlja. Po glavi ji je hodilo, zakaj oče spet ne vozi in zakaj nisva sama v avtomobilu? Bo še kdaj tako, kot je bilo? Pogrešam očeta," je zapisal in dodal, da se je ob tem, da je izdal svojega otroka, počutil slabše kot ob tem, da je izdal sebe.
Sheen ima z nekdanjo ženo Denise Richards poleg Sami še 20-letno Lolo.
