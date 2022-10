Kurt Russell skoraj neprepoznaven na promociji svojega vina

Nedavno je svoje izdelke promoviral na festivalu hrane in pijače v Pensilvaniji, kjer je tudi podpisoval steklenice. 71-letnik pa je več pozornosti požel s svojo vitko postavo in urejenim videzom. Zvezdnik filma Hitri in drzni je bil na dogodku oblečen v modre hlače in pikčasto majico, bil je sveže obrit, lase pa je imel počesane nazaj.

Vina, ki jih je Russell promoviral na dogodku, sicer izvirajo iz vinograda v hribih Santa Rita v Kaliforniji. Obstaja več sort modrega pinota, dve od njih sta poimenovani po igralčevih sinovih, Wyattu in Bostonu. Svoje vino imata tudi Kate in Oliver, ki sta sicer otroka njegove partnerke, a ju je Kurt vzel za svoja. Eno izmed vin nosi ime po Oliverjevi ženi Erinn, ostala vina pa nosijo imena drugih zvezdnikovih sorodnikov, staršev ter bratov in sester. Kot je še zapisano na spletni strani podjetja, se je njegova ljubezen do vina rodila med kolesarskimi podvigi, ki jih je z družino preživel po vinskih regijah Francije, Italije in ZDA.