Kutcher spregovoril: komentar na Demijine obtožbe presenetil mnoge

V zadnjih dneh je v javnosti odjeknilo več pretresljivih novic o preteklih dogodkih iz življenja igralke Demi Moore, ki jih je le-ta s svetom delila v svoji novi avtobiografski knjigi Inside Out. 56-letnica je med drugim opisala obdobje, ko je bila poročena z 41-letnim igralcem Ashtonom Kutcherjem, informacije, ki jih je razkrila, pa so bile za marsikoga šokantne in pretresljive. Igralka je zapisala, da je s Kutcherjem zanosila in otroka splavila v šestem mesecu nosečnosti, kmalu zatem pa je zaradi hude depresije začela uteho iskati v alkoholu. Z Ashtonom sta se takrat razšla, a sta se kmalu zatem pobotala in nadaljevala z razmerjem, v katerem jo je 41-letnik silil k spolnemu odnosu v troje in jo večkrat tudi prevaral. Nadaljevala je, da se je z njim vedno na nek način počutila manjvredno, k temu pa je pripomogel tudi sram, ki ga je čutila po vsakem seksu z zunanjo, tretjo osebo. Kljub temu je svojemu soprogu ugajala, ker ni želela, da bi jo imel za 'zategnjeno' oziroma preveč konzervativno.

Marsikdo si ob pogledu na Kutcherja, ki velja za enega najpriljubljenejših ameriških igralcev in ki je znan po svojih pretežno humorističnih vlogah, nikoli ne bi mislil, da je zmožen takšnih stvari, za katere ga obtožuje Demi. Tudi zato, ker ga javnost že nekaj let spremlja v vlogi predanega soproga in očeta. Leta 2015 se je namreč poročil z igralko Milo Kunis, s katero ima danes hčerko in sina. Prav zato so mnogi toliko bolj nestrpno pričakovali njegov odziv in komentar na Demijino knjigo – ki pa ga v prvih dneh ni bilo. Igralec se je pred nekaj urami končno odzval na svojem uradnem Twitter profilu, a s svojim odgovorom morda ni zadovoljil tistih, ki so z njegove strani pričakovali obširno razlago ali zagovor. Zapisal je namreč:''Bil sem tik pred tem, da pritisnem gumb in objavim res zajedljiv tvit. Nato sem pogledal svojega sina, hčerko, ženo in ga izbrisal. Življenje je dobro. ''