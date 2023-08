Kylian Mbappe v družbi dveh deklet na počitnicah na Sardiniji

Kylian Mbappe je bil te dni ujet na Sardiniji v družbi prijateljev in dveh deklet. Opažen je bil medtem, ko je skupaj s prijateljem izstopil iz luksuznega zasebnega letala, nato pa se je odpravil v klub na plaži. Nogometaš se je takoj odpravil do bazena, kjer so ga fotografirali v družbi dveh deklet, ki sta uživali s koktajli.

Po zabavi so na družbenih omrežjih zakrožile fotografije in posnetki, na katerih je v družbi Kim Kardashian, njegovi zvesti oboževalci pa nad tem niso bili navdušeni. Navijači slavnega nogometaša, ki trenutno igra za francoski klub PSG, so se namreč prestrašili, da se bo 24-letnik ujel v prekletstvo klana Kardashian. Že kar nekaj profesionalnim športnikom, ki so bili ali pa so v zvezah s katerokoli od slavnih deklet, se kariera ni izšla po načrtih. Oboževalci so prepričani, da romantičen zaplet s katero od njih prinaša nesrečo v športu.