Kylian Mbappe v zvezi s transspolno manekenko s Playboyeve naslovnice?

Kylian Mbappe uživa v družbi pariškega modela Ines Rau , ki je novembra 2017 krasila naslovnico revije Playboy in odprto spregovorila o tem, da je transspolna oseba. Superzvezdnik francoskega velikana naj bi bil po pisanju Marce in Corriere dello Sport z dekletom v srečni zvezi, potem ko je prekinil razmerje z igralko Emmo Smet.

Par so fotografi prvič skupaj opazili že maja, v času filmskega festivala v Cannesu. Zgovorne fotografije so pričajo o odlični zabavi na jahti, kjer je zvezdnik užival v družbi Ines in skupnih prijateljev. Kljub dokazom o sveži ljubezni, ki so takrat zakrožili po medijih, pa par svojega razmerja ni javno potrdil.