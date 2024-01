Kylie in petletna Stormi v ujemajočih se opravah na pariškem tednu mode

Črni obleki, črna sončna očala in črna pernata šala. Za takšno opravo sta se odločili zvezdnica Kylie Jenner in njena petletna hčerka Stormi , ki bo prihodnji teden upihnila šesto svečko na rojstnodnevni torti. Najmlajša izmed klana Kardashian – Jenner si je v Parizu s prvorojenko ogledala revijo modne hiše Valentino.

Kylie Jenner je v nedavnem intervjuju dejala, da njena mlada potomka že od mladih letih rada eksperimentira z ličili in modo. "Rada ji pokažem svoje izdelke," je povedala lastnica kozmetične linije Kylie Cosmetics. "Povem ji, da je to mamina šminka in da je njena mama zakon," se je pošalila 26-letna Kylie in dodala, da hčerki občasno dovoli, da si doma nadene rdečo šminko.

Ne le ljubezen do mode in lepote, s hčerko deli tudi ostale aspekte svojega življenja – tudi potovanje po svetu in udeležbe na svečanih dogodkih. "Veliko mi pomeni, da je moja hčerka lahko z mano in izkusi te stvari," je dejala Jennerjeva, ki se zaveda, da to ni običajno ter da je zato toliko bolj hvaležna.