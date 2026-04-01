Kylie in Timothée na zasluženem oddihu: sproščeno v kopalkah

Po zaključeni sezoni igralskih nagrad si je zvezdnik Timothée Chalamet skupaj s svojo partnerko Kylie Jenner privoščil zaslužen oddih. 28-letna Kylie ga je namreč spremljala na vsaki uradni slovesnosti, kjer sta se z roko v roki zaljubljeno smehljala v objektive fotoaparatov. Nazadnje na podelitvi oskarjev, na kateri se je Chalamet za las izognil zlatemu kipcu za vlogo v filmu Marty Supreme v kategoriji za najboljšega igralca.

Ob tokratni priložnosti pa zvezdniški par v svet pošilja kolaže fotografij s plaže. Kylie in Timothée na njih uživata pod žgočim soncem, nasmejana, sproščena v kopalkah, zraven pa pripis: "Raj."

Kljub temu da je razvidno, da dopustujeta skupaj, skupne fotografije za zdaj še nista delila na družbenih omrežjih. Sta pa zato vsak na svojem profilu objavila zajeten kup fotografij. Kylie medtem ko se sprošča v hotelski sobi z masko na obrazu, v ozadju pa se vrti pesem Beatlov iz leta 1968 Hey Jude.

Timothée je prav tako delil utrinke s plaže in sproščanja v morju. Med drugim ga vidimo na vodnem skuterju, fotografija pa je podobna tisti, ki jo je objavila zvezdnica nekaj dni prej. Poleg tega je igralec sledil stopinjam svojega dekleta in objavil fotografije, zraven pa uspešnico Beatlov iz leta 1969, The Ballad of John and Yoko.