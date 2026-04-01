Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Kylie in Timothée na zasluženem oddihu: sproščeno v kopalkah

Los Angeles, 01. 04. 2026 08.57 pred 27 dnevi 2 min branja 19

Avtor:
A. J.
Timothee Chalamet

Zvezdnika Kylie Jenner in Timothée Chalamet znova burita duhove na družbenih omrežjih – tokrat v svet pošiljata utrinke z dopusta. Čeprav skupne fotografije še nista objavila, je razvidno, da sta na oddihu skupaj.

Po zaključeni sezoni igralskih nagrad si je zvezdnik Timothée Chalamet skupaj s svojo partnerko Kylie Jenner privoščil zaslužen oddih. 28-letna Kylie ga je namreč spremljala na vsaki uradni slovesnosti, kjer sta se z roko v roki zaljubljeno smehljala v objektive fotoaparatov. Nazadnje na podelitvi oskarjev, na kateri se je Chalamet za las izognil zlatemu kipcu za vlogo v filmu Marty Supreme v kategoriji za najboljšega igralca.

Ob tokratni priložnosti pa zvezdniški par v svet pošilja kolaže fotografij s plaže. Kylie in Timothée na njih uživata pod žgočim soncem, nasmejana, sproščena v kopalkah, zraven pa pripis: "Raj."

Timothee Chalamet in Kylie Jenner
FOTO: Instagram

Kljub temu da je razvidno, da dopustujeta skupaj, skupne fotografije za zdaj še nista delila na družbenih omrežjih. Sta pa zato vsak na svojem profilu objavila zajeten kup fotografij. Kylie medtem ko se sprošča v hotelski sobi z masko na obrazu, v ozadju pa se vrti pesem Beatlov iz leta 1968 Hey Jude.

Timothée je prav tako delil utrinke s plaže in sproščanja v morju. Med drugim ga vidimo na vodnem skuterju, fotografija pa je podobna tisti, ki jo je objavila zvezdnica nekaj dni prej. Poleg tega je igralec sledil stopinjam svojega dekleta in objavil fotografije, zraven pa uspešnico Beatlov iz leta 1969, The Ballad of John and Yoko.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Chalamet in Jenner sta v zvezi od leta 2023, a svoje zveze na družbenih omrežjih nista nikoli potrdila, čeprav skupaj pozirata na skoraj vsaki slovesnosti. Chalamet je svoji izbranki v začetku letošnjega leta na podelitvi Nagrad kritikov tudi javno dejal: "Rad bi se zahvalil svojemu partnerju, s katerim sem poročen tri leta. Hvala za najino zvezo."

timothee chalamet kylie jenner plaža fotografije
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kritikizstajerske
12. 04. 2026 08.35
totemu otroku lahko samo plenice previje...je imela ona ze vecje keglje v sebi
Odgovori
+1
1 0
Pismonosa
02. 04. 2026 10.19
Najbolj mi je všeč tista slika, ko sta skupaj na sliki, kjer pokazala, glejte mojega frajera, kak Kim v tokiju z Luisom, se pravi ni potrditve, ker, da se ona slika z njim, je to za njega potrditev, moški odprite oči prosim
Odgovori
+1
1 0
periot22
01. 04. 2026 19.44
Od kdaj si pa meglomesarji zaslužijo dopust?
Odgovori
+1
1 0
Senca6
01. 04. 2026 12.33
haha ona raketa 10ka on pa ko neki šalabajzer iz srednje šole loool
Odgovori
+6
6 0
anabanana
01. 04. 2026 12.01
🫣🫣🫣🤐🤐🤐🤫🤫🤫
Odgovori
+2
2 0
ŠeVednoPlešem
01. 04. 2026 11.37
Drugače pa, Timotej in Kajli skupaj na dopustu in nikjer skupne fotografije, vsaj selfija ??? Zakaj se objavljajo takšni promocijsko-reklamni zmazki
Odgovori
+3
3 0
ŠeVednoPlešem
01. 04. 2026 11.35
Lepa punca, ampak umetni blazinici res izstopata v negativnem smislu. Pač naravne prsi so na ženskah pač preprosto povedano lepše, delujejo bolj skladno, kot del telesa, ne kot nekaj umetnega ne-naravnega. Če pa že ni šlo brez popravkov, pa bi definitivno bolj naravno delovali manjši košarici implantov. V Sloveniji bi plastični kirurgi odsvetovali prevelike vsadke ... Telo mora delovati skladno, domnevam, da je imela gospa Jenner tri številke manjšo številko nedrčka pred posegom. Torej z A na B bi bilo bolj skladno
Odgovori
+4
4 0
Pismonosa
02. 04. 2026 10.21
Ti zaj moškim tu razlagaš, da je nebi? Rekel bi ji NE? Ti bi odsvetoval pa svetoval, kdo si ti, da ti to ocenjuješ? Jaz sem poštar, kaj si pa ti? Sploh veš kaj si?
Odgovori
-1
0 1
robica03
01. 04. 2026 11.33
Punca je kar luštna.
Odgovori
+0
1 1
mr.poper
01. 04. 2026 10.48
Sanjsko -a nekateri se raje obmetavajo z bombami !
Odgovori
+3
3 0
Amor Fati
01. 04. 2026 10.35
In medtem so ga njegovi oboževalci opazili kar na dveh mestih hkrati, na dveh različnih snemalnih lokacijah, tristo plus kilometrov narazen. Klon!
Odgovori
+1
1 0
PegySue
01. 04. 2026 10.33
Izjemen igralec, vendar pa mi s Kylie vizuelno ne gresta najbolje skupaj.
Odgovori
+3
3 0
Pismonosa
02. 04. 2026 10.22
On jo pač želi, čez zimo pa je bil dober, da jo pogreje, zdaj poleti najde pravega frajera, da jo VSI vidijo z njim, tak gre IGRA
Odgovori
0 0
Anion6anion
01. 04. 2026 10.30
Prvič slišim za ta " zvezdnika"
Odgovori
+1
4 3
HardKore
01. 04. 2026 10.01
Zaslužen dopust? Teli so 24/7 na dopustu...
Odgovori
+2
5 3
MC King
01. 04. 2026 09.44
Žgoljavec skače po plastiki.
Odgovori
+9
10 1
hojladri123
01. 04. 2026 10.29
Morda pa ona po njemu
Odgovori
+2
2 0
celjan2
01. 04. 2026 09.25
Timothée Chalamet?? Zvezdnik česa?
Odgovori
+10
12 2
anabanana
01. 04. 2026 12.03
Zvezdnik zvezd😂😂😂
Odgovori
+1
1 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677