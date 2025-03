Kylie Jenner bo plačala stroške pogreba svojega frizerja

Kylie Jenner in Jennifer Lopez sta se na družbenem omrežju poslovili od njunega pokojnega frizerja, ki je pred kratkim umrl nenadne smrti. Milijonarka je objavila daljši zapis, v katerem se je poslovila od svojega prijatelja, njegovi družini pa je ponudila finančno pomoč in prevzela vse stroške pogreba.

Družina Jesusa Guerrera se je zahvalila Kylie Jenner za njen velikodušen prispevek za kritje pogrebnih stroškov po nenadni smrti slavnega 34-letnega frizerja. Pred dnevi je odjeknila novica, da je priljubljeni frizer slavnih, ki je med drugim delal tudi z Jennifer Lopez in Katy Perry, umrl zelo nenadoma in nepričakovano. Vzrok smrti ni bil razkrit javnosti. Po tragediji je njegova sestra Gris Guerrero odprla stran GoFundMe, da bi zbrala denar za prevoz trupla stilista iz Los Angelesa v Teksas. V torek je družina posodobila objavo in potrdila, da je najmlajša sestra Kardashian-Jenner klana ponudila kritje vseh pogrebnih stroškov.

Kylie Jenner in frizer Jesus Guerrera. FOTO: Profimedia icon-expand

"Ko je bil ta GoFundMe ustanovljen, smo ga ustvarili z mislijo, da bomo morali sami poskrbeti za vse stroške. S tem nismo želeli obremenjevati nobene stranke. Naša družina zelo ceni Kylie, ker je pozneje ponudila kritje stroškov pogreba in ponudila vso svojo pomoč in podporo," so zapisali. Njegova družina je dodala, da bo prej donirana vsota 96.000 dolarjev (91.516,8 EUR) šla za stroške, povezane z varovanjem njegovih stvari, in da jo bodo uporabili za druge nepričakovane stroške pokojnega. "Ker je bila njegova smrt tako nepričakovana, je veliko stvari, ki niso bile pripravljene za čas, kot je ta. Naslednjih nekaj mesecev bo veliko ovir, ki jih bomo morali preskočiti, da bi zagotovili, da ga bomo počastili na najboljši način," so pojasnili. "Naša mama si bo vzela dopust, da bo za vse poskrbljeno in da bo lahko pravilno žalovala, saj materi nikoli ne bi bilo treba pokopati svojega otroka. Resnično cenimo podporo vseh. Hvala," je zaključila sestra Jesusa. Zvezdnica, ki ima po poročanju Forbesa več kot 670 milijonov, je po poročanju Peopla po tragediji komunicirala z Guerrerovo družino. Milijarderka je v torek počastila frizerja, potem ko si je vzela nekaj dni, da je žalovala in zaradi tega izpustila tudi podelitev nagrad SAG, kjer je njen partner Timothée Chalamet uspešno pometel s konkurenco v svoji kategoriji. "Jezus je bil več kot moj prijatelj – bil je luč v mojem življenju, vir smeha, tolažbe, ljubezni in neomajne podpore," je Jennerjeva zapisala na Instagramu poleg galerije skupnih fotografij ter videoposnetkov in med drugim dodala: "Ne vem, kako bi preživela zadnje skoraj desetletje brez njega ob meni. Znal je olajšati tudi najtežje dni."

Od priljubljenega frizerja se je poslovila tudi Jennifer Lopez, s katero sta prav tako dlje časa sodelovala. "Ni presenetljivo, da ti je mati dala ime Jezus. Bil si nežen, prijazen in ljubeč, tih in skromen, a tako močan. In tvojo prisotnost je bilo čutiti takoj, ko si stopil v katero koli sobo," je zapisala in med drugim dodala: "Nikoli nisi zahteval pozornosti. Nikoli ti ni bilo treba oddati zvoka, da bi te prepoznali, tvoje srce in tvoj talent sta to naredila tako lahkotno kot tvoja umetnost. Zadnjih nekaj dni sem imela težave pri sestavljanju besed. Resnica je, da sem še vedno v šoku, da se je končalo tako lepo mlado življenje."