Kylie Jenner dan preživela s Travisom Scottom in hčerko Stormi

Nedavno smo pisali o tem, da sta se 23-letna zvezdnica Kylie Jenner in sedem let starejši raper Travis Scott odločila, da obnovita svojo ljubezen. Kljub temu, da je zvezdnica novico, da sta se odločila za odprto razmerje, zanikala, je sedaj ponovno vzbudila pozornost s serijo Instagram zgodb, v katerih je skupaj s hčerko Stormi in raperjem preživela zabaven dan.

V seriji Instagram zgodb se je mlada družina zabavala z vodnimi balončki, to pa ni bilo prvič, da so dan preživeli skupaj. Kylie in Travis, ki sta bila skupaj med letoma 2017 in 2019, sta svojo hčerko nedavno peljala v zabaviščni park, kjer se jim je pridružila tudi ostala družina. "Kylie in Travis še naprej skušata preživeti veliko kvalitetnega družinskega časa skupaj. Razumeta se dobro in oba skušata biti prisotna v življenju hčerke. Zelo se trudita za svojo družino," je povedal vir blizu mlade družine.