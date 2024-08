Kylie Jenner delila prisrčne fotografije s sinom in hčerko

Kylie Jenner je nedavno na svojem profilu na Instagramu sledilcem omogočila vpogled v del njenega zasebnega življenja. V objavi je delila prikupne fotografije in videoposnetke svojega sina Aireja in hčerke Stormi. Ujeti trenutki so vključevali fotografijo sence Kylie in šestletne hčerke, ki se držita za roke. Stormi je nosila belo obleko, njena mama pa ujemajoče se hlače in top.