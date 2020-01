Kylie Jenner, Elton John in Yael Stone se pridružujejo donacijam

Vse več zvezdnikov je dobrodelnih. Donacijam za boj proti uničujočim požarom so se tako pridružili najmlajša milijarderka, legendarni pevec in avstralska igralka, ki se je odpovedala dovoljenju za delo in bivanje v ZDA, saj želi zmanjšati ogljični odtis.

Kot smo že poročali, je prva donirala pevka Pink, sledila sta ji Nicole Kidman in njen soprog Keith Urban, svoj denar sta prizadeti državi namenila tudi Chris Hemsworth in Kylie Minogue, kot kaže, pa so spodbudili tudi druge zvezdnike, da so odprli svoja srca in tudi denarnice. Kylie Jenner, najmlajša milijarderka, je del svojega premoženja namenila tistim, ki ga v tem trenutku najbolj potrebujejo. Po poročanju E! Newsje donirala milijon dolarjev (tj. skoraj 898 tisoč evrov) različnim organizacijam, saj želi pomagati pri uničujočih divjih požarih.

Kylie Jenner je pred donacijo s svojo izbiro oblačil razočarala številne sledilce. FOTO: Profimedia

Številni menijo, da so jo v dobrodelnost prepričali oboževalci, ki so jo na družbenih omrežjih pozvali k pomoči. Čeprav je pred dnevi izrazila željo, da bi rada pomagala, je s svojimi objavljenimi fotografijami razočarala sledilce, ko je nosila pravo usnje. Čeprav so ji nekateri stopili v bran, je zvezdnica donirala, donacije pa še ni javno komentirala. Prav tako je milijon dolarjev (tj. skoraj 898 tisoč evrov) doniral glasbenik Elton John, ki je med svojim nastopom v Sydneyju povedal: "Vsi bi morali biti navdušeni nad delom, ki ga opravljajo gasilci. Tam so ljudje, ki so izgubili življenja, ko so želeli rešiti domove." Dodal je še: "In nenazadnje so tam tudi živali, ki so izgubile habitat. Zato bom doniral milijon dolarjev in tako podprl sklad za pomoč pri požarih." Njegovemu govoru so sledile stoječe ovacije.

Igralka Yael Stone, ki je prepoznavna po svoji vlogi v seriji Oranžna je nova črna, pa na težave gleda širše in se je odpovedala dovoljenju za delo in bivanje v ZDA oziroma zeleni karti in se vrnila v Avstralijo, tako bo zmanjšala ogljični odtis. Zvezdnica je sicer sodelovala pri različnih projektih v obeh državah, a so jo požari tako prizadeli, da se želi odpovedati ustvarjanju v ZDA. Kljub temu pravi, da je čas, da se ljudje začnemo žrtvovati in zato je po dolgem in premišljenem postopku sprejela svojo odločitev. Na Twitterju je delila videoposnetek in objavi dodala zapis: "Ni okoljsko etično, da si ustvarjamo življenja na dveh kontinentih. Čas je, da se žrtvujemo."

