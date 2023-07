Kylie Jenner in Jordyn Woods po štirih letih ponovno opaženi skupaj

Kylie Jenner in njena nekdanja prijateljica Jordyn Woods sta bili nedavno fotografirani, medtem ko sta skupaj zapuščali restavracijo v Los Angelesu. Oboževalce so njune skupne fotografije precej presenetile, saj sta se ponovno srečali po kar štirih letih. Njuno prijateljstvo je leta 2019 uničila afera med Jordyn Woods in Tristanom Thompsonom, takratnim partnerjem Khloe Kardashian.

Štiri leta po njunem javnem sporu sta bili Kylie Jenner in njena nekdanja najboljša prijateljica Jordyn Woods znova opaženi, medtem ko sta skupaj zapuščali restavracijo v Los Angelesu. Njuno druženje je nepričakovano, saj se je februarja 2019 njuno nekoč tesno prijateljstvo končalo. Tistega leta je namreč na dan prišla novica, da naj bi se 25-letna Jordyn Woods zapletla s fantom Khloe Kardashian, Tristanom Thompsonom. icon-expand Jordyn Woods in Kylie Jenner po štirih letih prijateljstva ponovno opaženi skupaj. FOTO: Profimedia "Čeprav je bila Kylie zelo razburjena zaradi situacije s Tristanom, ni želela sprejemati nobenih ostrih odločitev, ko je šlo za Jordyn," je leta 2019 za People povedal vir o Jennerjevi in Woodsovi. "Dolgo časa se je zdelo, da Kylie ni bila prepričana, kaj se bo zgodilo z njunim prijateljstvom. Za Kylie je bilo zelo težko izločiti Jordyn iz svojega življenja. Sprva je bila popolnoma uničena. Jordyn je bila dolgo njen zaupnik. Ko je Kylie svojo nosečnost skrivala pred celim svetom, je Jordyn skoraj vsak dan preživela z njo," je dodal vir. PREBERI ŠE Po škandalu: Bodite boljši, kot ste bili včeraj Mesec dni po tem, ko so se prvič pojavile domneve o Thompsonovi nezvestobi, je Woodsova v intervjuju za javnost povedala svojo plat zgodbe in trdila, da jo je 32-letni košarkar poljubil na zabavi v njegovi hiši 17. februarja tistega leta. Odločno je zanikala kakršne koli spolne odnose z njim, je pa naslednji dan Khloe Kardashian, ki ima z zvezdnikom lige NBA petletno hčerko True in 11-mesečnega sina Tatuma, priznala, da je bila v Thompsonovi hiši. Kaj se je zgodilo med njima, ni razkrila. icon-expand Jordyn Woods FOTO: Profimedia Nekaj tednov po incidentu sta 25-letni Kylie in Jordyn delali na obnovi svojega prijateljstva. Vir je za tuj medij takrat povedal: "Kylie je zelo težko nadaljevala z njunim prijateljstvom." Marca 2019 je drugi vir dodal: "Kylie je še vedno občasno v stiku z Jordyn, vendar nikoli več ne bosta najboljši prijateljici. Kylie je šla naprej in zdi se zelo srečna."