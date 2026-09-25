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Tuja scena

Kylie Jenner in Timothée Chalamet dopustovala na Hvaru

Hvar, 25. 09. 2026 15.13 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Kylie Jenner in Timothée Chalamet

Hrvaška je na svoj seznam slavnih zvezdnikov, ki so jo že obiskali, zapisala novi dve imeni. Nedavno sta na Hvaru namreč dopustovala Kylie Jenner in Timothée Chalamet. Zaljubljenca so opazili med večerjo v eni od elitnih restavracij na priljubljenem otoku, za spomin pa sta z osebjem posnela tudi skupinsko fotografijo.

Hrvaška obala je že dolgo časa magnet za svetovno elito in na seznam svojih zvezdniških gostov so naši južni sosedje zdaj lahko zapisali še dve veliki imeni. Na Hvaru sta se namreč mudila Kylie Jenner in njen dragi Timothée Chalamet.

Kylie Jenner in njen dragi Timothée Chalamet sta obiskala Hvar.
Kylie Jenner in njen dragi Timothée Chalamet sta obiskala Hvar.
FOTO: Profimedia

Resničnostno zvezdnico in slavnega igralca so domačini ujeli na enem izmed najbolj ekskluzivnih jadranskih otokov, kjer sta raziskovala lepote otoka in uživala v lokalni kulinariki. Privoščila sta si namreč kosilo v eni izmed elitnih restavracij ter se tam fotografirala tudi z osebjem.

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Restavracija Gariful, ki na Hvaru slovi kot zbirališče bogatih in slavnih, je bila tista, ki je novico o obisku najprej potrdila na svojih kanalih. Objavili so, da jim je bilo v neizmerno veselje gostiti zvezdniški par in njune prijatelje. "Poseben večer na Hvaru. Bilo nam je v veselje gostiti Kylie Jenner, Timothéeja Chalameta in njune prijatelje v Garifulu," so zapisali v svoji izjavi. Kljub temu pa so objave kasneje izbrisali, zato niso več dostopne na družbenih omrežjih.

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Kaj točno je botrovalo obisku 30-letnika in 29-letnice, ki svoje razmerje sicer skrivata pred javnostjo, čemur gre verjetno pripisati tudi dejstvo, da so bile fotografije z njima odstranjene, ni jasno. Obisk takšnega profila gostov pa ne predstavlja le popestritve turistične sezone, temveč prinaša pomembno simbolno vrednost za ugled hrvaškega turizma, ki se vse bolj utrjuje kot destinacija za najzahtevnejše goste svetovnega slovesa. Njuno bivanje na otoku je bilo sicer zavito v diskretnost, a se je informacija o njunem obisku vseeno hitro znašla v medijih.

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Kylie Jenner Timothée Chalamet Hvar Hrvaška Gariful večerja

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