Kylie Jenner in Timothée Chalamet dopustovala na Hvaru

Hrvaška obala je že dolgo časa magnet za svetovno elito in na seznam svojih zvezdniških gostov so naši južni sosedje zdaj lahko zapisali še dve veliki imeni. Na Hvaru sta se namreč mudila Kylie Jenner in njen dragi Timothée Chalamet.

Kylie Jenner in njen dragi Timothée Chalamet sta obiskala Hvar. FOTO: Profimedia

Resničnostno zvezdnico in slavnega igralca so domačini ujeli na enem izmed najbolj ekskluzivnih jadranskih otokov, kjer sta raziskovala lepote otoka in uživala v lokalni kulinariki. Privoščila sta si namreč kosilo v eni izmed elitnih restavracij ter se tam fotografirala tudi z osebjem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Restavracija Gariful, ki na Hvaru slovi kot zbirališče bogatih in slavnih, je bila tista, ki je novico o obisku najprej potrdila na svojih kanalih. Objavili so, da jim je bilo v neizmerno veselje gostiti zvezdniški par in njune prijatelje. "Poseben večer na Hvaru. Bilo nam je v veselje gostiti Kylie Jenner, Timothéeja Chalameta in njune prijatelje v Garifulu," so zapisali v svoji izjavi. Kljub temu pa so objave kasneje izbrisali, zato niso več dostopne na družbenih omrežjih.