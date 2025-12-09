Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Kylie Jenner in Timothée Chalamet navdušila z usklajenim videzom

Los Angeles, 09. 12. 2025 10.02 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.K.
Komentarji
6

S širokim nasmehom sta Kylie Jenner in Timothée Chalamet pozirala pred fotografskimi objektivi na rdeči preprogi, kjer sta s svojim prihodom zaprla usta vsem, ki so pred kratkim širili novice o njunem razhodu. Zvezdnika sta bila tudi tokrat povsem usklajena, oba sta blestela v oranžnih odtenkih, svoj videz pa dopolnila s srebrnimi detajli.

Timothée Chalamet se je premiere svojega novega filma Marty Supreme udeležil z izbranko Kylie Jenner, s katero sta navdušila v ujemajočih se oblačilih.

Timothée Chalamet in Kylie Jenner
Timothée Chalamet in Kylie Jenner FOTO: Profimedia

Chalamet je nosil svetlo oranžno usnjeno obleko, oranžno svileno srajco in oranžne škornje ter videz dopolnil z usnjeno torbico v enakih odtenkih. 28-letnica pa je nosila dolgo oranžno obleko, ki jo je dopolnila z ogromno srebrnega nakita. Za piko na i je poskrbela s svojimi nohti, ki so bili prav tako nalakirani v enaki barvi.

Čeprav zvezdnika hodita že od pomladi leta 2023, je to šele drugič, da je milijarderka 29-letnika spremljala na rdeči preprogi. Prvič sta se skupaj pojavila maja v Rimu na 70. podelitvi nagrad David Di Donatello, tudi tedaj pa sta bila barvno usklajena.

Zaljubljenca sta s svojim prihodom zaprla usta številnim, ki so v preteklih tednih širili govorice po družbenih omrežjih, da sta se zvezdnika razšla. O tem so pisali tudi številni mediji, ki so povzemali vire blizu para, ki naj bi dejali, da je igralec pustil mamico dveh otrok.

Kylie Jenner Timothée Chalamet igralec premiera film
Naslednji članek

Sydney Sweeney o lepotnih posegih: Nikoli si nisem ničesar popravila

SORODNI ČLANKI

Zaljubljenca Kylie in Timothée uživata na jugu Francije

Kylie Jenner po Bezosovi poroki dopustuje v Toskani

Po glamurozni poroki v Benetkah si je Kylie Jenner vzela čas za najbližje

Hči Kylie Jenner osupla nad maminim videzom: To ni dobra kombinacija

Kendall Jenner poletno barvo nabira v puščavi: 'Osupljiva si'

Kylie Jenner po letih ugibanj razkrila podrobnosti povečanja prsi

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Maxx365
09. 12. 2025 11.03
Napišite prosim, koga sta navdušila. Konkretno.
ODGOVORI
0 0
GhostWithAxe
09. 12. 2025 10.46
+1
Ko si zenske izberejo tipa od katerega ima ona vecji biceps potem naj raje ne hodijo na Grosglokner pozimi, ali na potovanje po Indiji kjer te lahko posili nekaj zgoljavih napadalcev.
ODGOVORI
1 0
kinimod
09. 12. 2025 10.45
Levi je večji kot desni , ali obratno ?
ODGOVORI
0 0
Verus
09. 12. 2025 10.44
Kako je zanimiv ta fenomen, da razgaljene zenske, pogosto latentne ... nosijo verske simbole.
ODGOVORI
0 0
Slash
09. 12. 2025 10.40
+2
Mmmmm ona je veliko bolj "usklajena " !
ODGOVORI
2 0
jzzzze
09. 12. 2025 10.45
...pri njem je usklajen predvsem širok nasmeh...
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385