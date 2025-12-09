Kylie Jenner in Timothée Chalamet navdušila z usklajenim videzom

Timothée Chalamet se je premiere svojega novega filma Marty Supreme udeležil z izbranko Kylie Jenner , s katero sta navdušila v ujemajočih se oblačilih.

Chalamet je nosil svetlo oranžno usnjeno obleko, oranžno svileno srajco in oranžne škornje ter videz dopolnil z usnjeno torbico v enakih odtenkih. 28-letnica pa je nosila dolgo oranžno obleko, ki jo je dopolnila z ogromno srebrnega nakita. Za piko na i je poskrbela s svojimi nohti, ki so bili prav tako nalakirani v enaki barvi.

Čeprav zvezdnika hodita že od pomladi leta 2023, je to šele drugič, da je milijarderka 29-letnika spremljala na rdeči preprogi. Prvič sta se skupaj pojavila maja v Rimu na 70. podelitvi nagrad David Di Donatello, tudi tedaj pa sta bila barvno usklajena.

Zaljubljenca sta s svojim prihodom zaprla usta številnim, ki so v preteklih tednih širili govorice po družbenih omrežjih, da sta se zvezdnika razšla. O tem so pisali tudi številni mediji, ki so povzemali vire blizu para, ki naj bi dejali, da je igralec pustil mamico dveh otrok.