Kylie Jenner in Timothée Chalamet objeta na odprtem prvenstvu ZDA

Kylie Jenner in Timothée Chalamet sta si nedavno ogledala teniško finalno tekmo odprtega prvenstva ZDA. Uradni profil OP ZDA je na svojem Twitterjevem profilu delil posnetek para, ki skupaj gleda tekmo. Pred tem, ko sta bila skupaj opažena že tretjič, je neznani vir za revijo People povedal: "Timothee je očarljiv, zelo ljubeč in zaščitniški do Kylie."

Uradni profil odprtega prvenstva ZDA je pred kratkim na Twitterju delil videoposnetek, na katerem Kylie Jenner in Timothée Chalamet skupaj sedita in gledata finalni dvoboj med Novakom Đokovićem in Daniilom Medvedjevom v New Yorku. "Kylie Jenner, Timothee Chalamet in Laverne Cox so tukaj za vso finalno dramo," je organizacija zapisala ob posnetku. Ko so opazovali vznemirljivo igro, je bilo 26-letno zvezdnico mogoče videti z roko na igralčevi glavi. Na drugih zajetih fotografijah ju je videti stisnjena skupaj v objemu.

Le nekaj dni pred tem je 27-letni Chalamet Kylie pripeljal kot spremljevalko na teden mode v New Yorku. Kot je razvidno iz videoposnetka dogodka, objavljenega na TikToku, je na zaključni večerji ustanoviteljica Kylie Cosmetics sedela levo od svojega fanta. Par se je udeležil tedna mode v New Yorku, potem ko je neznani vir za revijo People povedal, da Kylie in Timothée uživata v svojem razmerju, ki je za mamo dveh otrok zabavno in nezapleteno. "Videvata se že šest mesecev. Osrečuje Kylie. Ima svoje življenje in razume, da mora Kylie dati prednost svojim otrokom," je povedal vir in dodal: "Je očarljiv, zelo ljubeč in zaščitniški do Kylie."

icon-expand Kylie Jenner in Timothée Chalamet opažena v objemu na odprtem prvenstvu ZDA. FOTO: Profimedia

Njun zmenek v New Yorku je sledil njunemu prvemu javnemu nastopu na Beyoncéjinem rojstnodnevnem koncertu 4. septembra v Los Angelesu. Videoposnetki so razkrili, kako se par večkrat poljublja in uživa v pevkinem nastopu. Preden so ju opazili na koncetu, je vir za People potrdil, da sta se družila in spoznavala. Potrditev je prišla po tem, ko so opazili njen avto na Chalametovem dovozu.

Preden je hodila s Chalametom, je imela Jennerjeva razmerje z raperjem Travisom Scottom, s katerim ima 5-letno hčerko Stormi Webster in 18-mesečnega sina Aireja. Igralec pa je bil pred tem v razmerju z Lourdes Leon, Lily-Rose Depp in Eizo González.