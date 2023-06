Kylie Jenner in Timothée Chalamet prvič skupaj ujeta v javnosti

Resničnostno zvezdnico Kylie Jenner in ameriškega igralca Timothéeja Chalameta so paparaci prvič skupaj ujeli v objektiv. Fotografirali so ju na pikniku s sorodniki, kjer sta uživala v družbi drug drugega, pridružili pa sta se jima tudi Kyliejina sestra Kendall Jenner in Timothéejeva sestra Pauline Chalamet.

To so prve skupne fotografije, odkar sta prejšnji mesec zanetila govorice, da sta par, ko so po medijih zakrožile fotografije Kyliejinega avta, ki je parkiran pred Timothéejevo hišo. Na družbenem omrežju so dvignile veliko prahu, saj so bili mnogi oboževalci začudeni, da bi se lahko zvezdnika, ki sta si na videz tako drugačna, tako dobro ujela.