Kylie Jenner in Timothée Chalamet s poljubi in objemi pritegnila poglede

Vsakič, ko se Kylie Jenner in Timothée Chalamet pojavita v javnosti, pritegneta veliko pozornosti. Zadnje tedne navdušujeta na podelitvah filmskih nagrad in na predvajanjih filma Bob Dylan: Popolni neznanec , v katerem Chalamet igra glavno vlogo. Največ pozornosti pa sta požela na oskarjih, ko se je še dolgo govorilo o njunem viralnem poljubu.

Nič drugače ni bilo tokrat. Par se je za vikend udeležil teniškega turnirja BNP Paribas Indian Wells Open, kjer sta ponovno potrdila svojo veliko romanco. Igralec in vplivnica sta se namreč držala za roke in si izmenjala poljube. Medtem ko sta pila koktajle, sta bila oba vidno razposajena in dobre volje. Poleg njiju so bili tudi njuni prijatelji, med drugim Kylijina sestra Kendall Jenner. Iz fotografij je sicer razvidno, da je bil Chalamet močno zatopljen v tekmo med Francozom Ugom Humbertom in Dancem Holgerjem Runejem.