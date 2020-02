Kylie Jenner in Travis Scott ostajata prijatelja: skupaj odšla na zabavo

Resničnostna zvezdnica Kylie Jennerin raper Travis Scott, ki sta se razšla oktobra lani in imata skupaj dveletno Stormi, sta ob razhodu za javnost dejala, da njuna prioriteta ostaja njuna hčerka in njuno prijateljstvo. Tako res vzdržujeta stike in sta se pred kratkim skupaj odpravila na zabavo po podelitvi oskarjev. Pripeljala sta se v isti limuzini, v kateri pa sta bili tudi Kyliejini polsestri Khloe in Kourtney Kardashian.

Jennerjeva je vožnjo ovekovečila na svoji Instagram zgodbi (posnetek, ki izgine v 24 ureh, op. a.), kjer je delila posnetek, kako 35-letna Khloe in 40-letna Kourtney plešeta in se zabavata, nato pa je posnela tudi 27-letnega Travisa in zapisala: "Včasih je to tvoja družina."