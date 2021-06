Kylie Jenner in Travis Scott s hčerko Stormi na rdeči preprogi

Raper Travis Scott je na gala prireditvi v New Yorku prejel posebno nagrado Parson Benefit, na rdeči preprogi pa sta se mu pridružili tudi Kylie Jenner in hčerka Stormi. Par, ki je do nedavnega zanikal ponovno obuditev zveze, pred fotografi ni skrival naklonjenosti, Travis pa je v svojem govoru celo dejal: "Stormi, ljubim te, in ženka, ljubim te."

Kylie Jenner je skupaj s hčerko podprla Travisa Scotta na gala podelitvi nagrad Parson Benefit v New Yorku. Kylie in Travis sta se skupaj pojavila na rdeči preprogi in tako ponovno sprožila govorice, da sta par. Na rdeči preprogi se jima je pridružila tudi 3-letna Stormi.

Zvezdnika sta se tako na rdeči preprogi skupaj pojavila prvič po dveh letih, svoje naklonjenosti pa pred fotografi nista skrivala. Travis se je na svojo družino spomnil tudi med zahvalnim govorom, v katerem je med drugim dejal: "Stormi, ljubim te, in ženka (v angleščini "wifey"), ljubim te." "Kylie in Travis še naprej skušata preživeti veliko družinskega časa skupaj. Razumeta se dobro in oba skušata biti prisotna v življenju hčerke. Zelo se trudita za svojo družino," je ameriškim medijem nedavno povedal vir blizu mlade družine in dodal, da se "imata zelo rada ter da so vsi zelo ponosni, da se v dani situaciji oba obnašata tako zrelo".

Najmlajša članica družine Kardashian se je zaradi svoje zveze z raperjem Travisom Scottom večkrat znašla v medijih. Nazadnje je o tej temi poročal TMZ, ki je dejal, da sta zvezdnika spet skupaj, in dodal, da vir blizu njiju razkriva, da sta se dogovorila za odprto razmerje ter da "lahko po mili volji hodita z drugimi". Kylie se je na novico hitro odzvala in na Twitter zapisala, da to ne drži ter da so si vse skupaj izmislili. "Nikakor ne obsojam ljudi, ki so v odprti zvezi, ampak takšno neresnično poročanje je zelo nepremišljeno in nespoštljivo."