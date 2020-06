Kylie Jenner in Travis Scott skupaj zapustila nočni klub

Kylie Jenner je z nekdanjim partnerjem Travisom Scottom zapuščala enega od losangeleških nočnih klubov, ko so ju zunaj prestregli fotografi. Čeprav sta se poskušala izmuzniti in skriti pred bliskavicami, jima to ni uspelo in tako sta ponovno zanetila govorice, da prijateljujeta. 22-letna zvezdnica resničnostnega šova je z raperjem preživela noč v trendi klubu The nice guy, lokal pa sta zapustila ločeno, vendar sta se potem znova našla v avtomobilu mlade vplivnice, ki ju je odpeljal s prizorišča.

V oktobru prejšnjega leta sta potrdila govorice, da si bosta vzela premor po dveh letih skupnega življenja. Oba pa sta se strinjala, da njuna hči Stormi ostane prioriteta in zato se bosta trudila, da vzdržujeta dober odnos. Tako so skupaj kot družina praznovali tudi 2. rojstni dan deklice in obiskali Disney Word ter priredili ekstravagantno zabavo. Ob 28. rojstnem dnevu Travisa Scotta je Kylie z ganljivo objavo podala čestitko očetu svojega otroka in napisala, da je 'oče leta'. Dopisala je še, da ji je dal najlepše darilo in da ga bo imela za vedno rada. Kylie se pogosto pohvali, da imata čudovit odnos in da počneta vse, kar je najbolje za njunega otroka.