Kylie Jenner in Travis Scott spet skupaj, a v odprtem razmerju

Kylie Jenner in Travis Scott sta spet skupaj, poroča portal TMZ. Po besedah vira sta sklenila, da bosta rešila svoje razmerje, in se dogovorila, da "lahko po mili volji hodita z drugimi". Takšno razmerje je odprta zveza in ne pomeni nič drugega kot to, da imata lahko tudi druge partnerje, a z vednostjo in soglasjem vseh vpletenih.

Naj omenimo, da sta se Kylie in Travis leta 2019 uradno razšla, po razhodu pa naj bi se Travis želel vrniti h Kylie in ohraniti njuno družino. Zato naj bi se oba strinjala, da bosta popravila razmerje in ostala odprta za nove možnosti.