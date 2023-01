Po poročanju tujih medijev sta zvezdnica Kylie Jenner in raper Travis Scott, sicer starša dveh otrok, znova odšla po ločenih poteh. Razlog za njun razhod ostaja skrivnost, so se pa pred meseci v javnosti pojavile govorice o glasbenikovi nezvestobi.

Kylie Jenner in Travis Scott naj bi se znova razšla, potem ko sta se pred tem razšla in zvezo znova sklenila že leta 2020. O ponovnem razhodu so oboževalci sicer že nekaj časa ugibali, njihove dvome o usodi zvezdniškega para pa je podkrepila raperjeva odsotnost na decembrski praznični zabavi Kardashian-Jenner.

icon-expand Kylie Jenner in Travis Scott sta se znova razšla. FOTO: Profimedia

"Kylie in Travis spet nista skupaj, počitnice bi morala preživeti skupaj, vendar je Kylie sama odšla v Aspen, da bi bila tam s svojo družino in prijatelji," je za tuje medije povedal vir blizu para. Čeprav že drugič preživljata čas narazen, bosta Jenner in Scott po besedah neimenovanega vira ostala prijatelja.

