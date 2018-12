Kylie Jenner je peta najbogatejša zvezdnica

Peto mesto si deli z Jay Z-jem, njegovo premoženje je prav tako ocenjeno na 790,6 milijona evrov (900 milijonov dolarjev), za petami mu je David Copperfield z 768,7 milijona evrov. Na osmem mestu je Diddy z 724,7 milijona evrov, deveto in deseto mesto pa si z 702,8 milijona evrov delita Tiger Woods in James Patterson.

Pred nekaj meseci je Kylie krasila naslovnico posebne izdaje revije Forbes, ki je bila posvečena "najbogatejšim ženskam, ki so si bogastvo ustvarile same". Takrat je zavzela 27. mesto. Zasluge za vrtoglave zaslužke pripisuje družbenim omrežjem, saj to zelo poenostavlja "dostop do oboževalcev in strank".