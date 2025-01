'Kylie Jenner je prepričana, da je Timothee Chalamet tisti pravi'

Kylie Jenner in Timothee Chalamet sta že dve leti srečna v ljubezni, svoje zveze pa ne obešata na velik zvon. Kljub temu da sta šele dobro leto dni nazaj, s skupnim pojavljanjem na podelitvi oskarjev, uradno potrdila svojo romanco, je iskrica med njima izjemno močna. Kot poročajo tuji mediji, je resničnostna zvezdnica enostavno prepričana, da je v igralcu našla ljubezen svojega življenja. "Kylie še nikoli ni tako čutila do nikogar drugega in zagotovo se v prihodnosti vidi z njim," je za PageSix zatrdil vir.

Da je resnično tisti pravi, ji daje slutiti tudi dejstvo, da je 29-letnik povsem drugačen od njenih nekdanjih partnerjev. Podjetnica je v preteklosti hodila s številnimi znanimi obrazi. Mediji so tako zabeležili romanco z Jadenom Smithom in reperjem Tygo, s Travisom Scottom pa ima celo dva otroka. Njuna otroka je sprejel tudi njen novi partner, ki je ob nedavnih požarih redno preverjal, ali so vsi v redu. "Timothee je trenutno v Londonu, kjer promovira svoj novi film o Bobu Dylanu, zato ga zelo skrbi, kakšne so razmere v Kaliforniji," je za tuje medije povedal vir.