Kylie Jenner končno razkrila sinovo ime

Kylie Jenner je sina povila februarja lani in ga sprva poimenovala Wolf, nato pa sporočila, da mu je ime uradno spremenila. "Najinemu sinu ni več ime Wolf. Res sva čutila, da to ni on. To sem vam želela sporočiti, saj povsod opažam omembe njegovega imena," je mesec po sinovem rojstvu zapisala v zgodbi na Instagramu. Kasneje so njeni oboževalci iskali številne namige, kako je poimenovala dojenčka, a je Kylie novo ime dobro skrivala, saj ni prišlo v javnost, dokler ga ni razkrila sama.