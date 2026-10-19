Kylie Jenner na modni reviji nosila 50 milijonov vreden modrček

Zvezdnik franšize Dune ni skrival navdušenja nad svojo izbranko Kylie Jenner, ki se je sprehodila po modni brvi revije Victoria's Secret med ikoničnimi Viktorijinimi angelčki. 30-letni Timothée Chalamet je sedel v prvi vrsti, in čeprav je ves čas nosil sončna očala, je njegov obraz zažarel od ponosa, ko je s širokim nasmeškom spremljal, kako se leto mlajša Kylie sprehaja po pisti.

Timothee Chalamet in Kylie Jenner na modni reviji Victoria' s Secret. FOTO: Profimedia

To je bilo prvič, da se je zvezdnica sprehodila kot obraz znamenite modne znamke spodnjega perila, kot novopečeni Viktorijin angelček pa je celo dobila svoja krila. Zvezdnica je svojemu statusu primerno nosila modrček, ki ga je v središču krasil rumeni diamant, vreden 19,6 milijona evrov, njegova skupna vrednost pa naj bi bila še enkrat večja, je poročal Vogue. To naj bi bil najdražji modrček, ki ga je modna znamka predstavila doslej.

Par od leta 2023

Chalamet in Jenner sta se skrivaj začela sestajati leta 2023, o svoji zvezi pa javno le redko govorita, čeprav se pogosto skupaj pojavljata v javnosti. Zvezdnica je igralca marca podpirala na podelitvi oskarjev, kjer je bil nominiran v kategoriji za najboljšega igralca v filmu Veličastni Marty. To je bila zadnja v vrsti podelitev prestižnih filmskih nagrad, na katerih je Kylie zvesto spremljala svojega izbranca.