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Kylie Jenner na modni reviji nosila 50 milijonov vreden modrček

Los Angeles, 19. 10. 2026 13.57 pred 49 minutami 2 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Kylie Jenner

Eno od presenečenj modne revije Victoria's Secret je bila tudi vplivnica Kylie Jenner, ki se je po modni brvi v Los Angelesu sprehodila v modrčku, vrednem 50 milijonov dolarjev (44,6 milijona evrov). Iz prve vrste sta jo spremljala fant, igralec Timothée Chalamet, in mama Kris Jenner, oba pa sta žarela od ponosa.

Zvezdnik franšize Dune ni skrival navdušenja nad svojo izbranko Kylie Jenner, ki se je sprehodila po modni brvi revije Victoria's Secret med ikoničnimi Viktorijinimi angelčki. 30-letni Timothée Chalamet je sedel v prvi vrsti, in čeprav je ves čas nosil sončna očala, je njegov obraz zažarel od ponosa, ko je s širokim nasmeškom spremljal, kako se leto mlajša Kylie sprehaja po pisti.

Timothee Chalamet in Kylie Jenner na modni reviji Victoria' s Secret.
Timothee Chalamet in Kylie Jenner na modni reviji Victoria' s Secret.
FOTO: Profimedia

To je bilo prvič, da se je zvezdnica sprehodila kot obraz znamenite modne znamke spodnjega perila, kot novopečeni Viktorijin angelček pa je celo dobila svoja krila. Zvezdnica je svojemu statusu primerno nosila modrček, ki ga je v središču krasil rumeni diamant, vreden 19,6 milijona evrov, njegova skupna vrednost pa naj bi bila še enkrat večja, je poročal Vogue. To naj bi bil najdražji modrček, ki ga je modna znamka predstavila doslej.

Par od leta 2023

Chalamet in Jenner sta se skrivaj začela sestajati leta 2023, o svoji zvezi pa javno le redko govorita, čeprav se pogosto skupaj pojavljata v javnosti. Zvezdnica je igralca marca podpirala na podelitvi oskarjev, kjer je bil nominiran v kategoriji za najboljšega igralca v filmu Veličastni Marty. To je bila zadnja v vrsti podelitev prestižnih filmskih nagrad, na katerih je Kylie zvesto spremljala svojega izbranca.

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Skupaj sta se pojavila tudi na nekaj košarkarskih tekmah, kjer je zvezdnik podpiral svoje najljubše moštvo NY Knicks, ki je na koncu sezone tudi slavilo. Da mislita resno, je Chalamet novembra namignil v intervjuju za revijo Vogue, ko je dejal, da ne izključujeta možnosti, da bi skupaj imela otroka, a je Jenner njegovo trditev avgusta ovrgla, ko je dejala, da sama nima namena povečati svoje družine, saj ima že dva otroka z nekdanjim partnerjem Travisom Scottom.

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Ločujeta se Elina Svitolina in Gaël Monfils

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KOMENTARJI2

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Uporabnik 293
19. 10. 2026 14.47
Tudi te se bodo povesile in izločile silikon.
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0 0
Banion
19. 10. 2026 14.25
zdi se malo majhen je kar sililo ven
Odgovori
0 0
bibaleze
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