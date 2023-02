Kylie Jenner na sinov prvi rojstni dan delila še nevidene trenutke

Spomnimo, resničnostna zvezdnica in raper Travis Scott sta se drugega otroka razveselila 2. februarja 2022 in malčka sprva poimenovala Wolf. Kasneje sta sporočila, da sta čutila, da to ni pravo ime zanj, zato sta mu ga spremenila. "Najinemu sinu ni več ime Wolf. Res sva čutila, da to ni on. To sem vam želela sporočiti, saj povsod opažam omembe njegovega imena," je mesec po sinovem rojstvu zapisala v zgodbi na Instagramu.

Travis in Kylie sta sicer ponosna starša svežepečene petletnice Stormie, ki je svoj rojstni dan praznovala le dan pred Airejem, 1. februarja. Kljub srečnemu družinskemu življenju pa sta se zvezdnika v začetku leta že drugič razšla. Razlog za njun razhod ni znan, prav tako pa konca svoje zveze v javnosti nista komentirala.