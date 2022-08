Kylie Jenner o poporodni depresiji: Tri tedne sem neprestano jokala

Resničnostna zvezdnica in lastnica priljubljene linije ličil je v novem napovedniku za eno od epizod resničnostne serije The Kardashians namignila na to, da se je po rojstvu sina borila s poporodno depresijo. O svojih težavah je iskreno spregovorila že na družbenih omrežjih in izkazala podporo vsem, ki so v podobni situaciji.

Kylie Jenner je drugega otroka, sina, katerega ime je zaenkrat neznano, povila 2. februarja letos. Dečka je najprej poimenovala Wolf, vendar kasneje sporočila, da se je odločila drugače in otroku ime spremenila. V tistem času je preživljala težavno obdobje, o katerem je spregovorila tudi v novi epizodi družinskega resničnostnega šova The Kardashians, podrobnosti o vsebini so zaenkrat znane le iz prikazanega v napovedniku. icon-expand Kylie Jenner se je po rojstvu drugega otroka spopadala s poporodno depresijo. FOTO: Instagram Resničnostna zvezdnica in poslovna ženska je svoji sestri Kendall potožila, da se zaveda, da bi "morala biti srečna", in priznala, da tega enostavno ne čuti. 25-letnica je bila iskrena: "Povila sem novorojenčka, vendar nato neprestano jokala cele tri tedne." V napovedniku se je znašla tudi njena izjava o sestrskih sporih: "Zelo sem jezna na svojo sestro," vendar ob tem ni jasno, za katero od sorojenk gre. PREBERI ŠE Poporodna depresija: prizadene vsako šesto žensko, a se o tem premalo govori Kylie je na svojo težko poporodno zgodbo namignila že marca, ko je na Instagramu v zgodbi dejala, da se je po rojstvu drugega otroka borila psihično in fizično: "Za vse mame, ki se s tem spopadajo sedaj ... tudi zame ni bilo lahko. Vedno znova se opominjam, da sem 'naredila' celega človeka, čudovitega zdravega fantka." Dodala je še, da je treba prenehati pritiskati nase in se postavljati v takšne situacije, približno dva meseca po tem pa naznanila, da čuti, da so se "poporodni hormoni končno uravnali." Spomladi je tako rekla: "Končno se vrača moja osebnost. Znova se čutim. Res si nisem bila podobna." icon-expand Sina je povila 2. februarja letos. FOTO: Instagram O podobnih težavah, s katerimi sta se spopadali ob rojstvu otroka, sta pred kratkim spregovorili tudi igralki Amanda Seyfried in Reese Witherspoon. Poporodna depresija pa še vedno ostaja tema, o kateri se premalo govori. Nacionalni inštitut za zdravje navaja, da po porodu najmanj ena ali dve ženski od desetih postaneta depresivni ali tesnobni, te duševne stiske pa se pojavijo štiri do šest tednov po porodu. Slabo počutje matere se po navadi izboljša v treh do šestih mesecih, pri čemer je prvi korak prepoznavanje težav in sprejetje nastale situacije, ki lahko prinese olajšanje.