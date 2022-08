Oboževalci Kylie Jenner zgroženi nad njenim ravnanjem v kozmetičnem laboratoriju

Kylie Jenner so oboževalci obtožili neupoštevanja sanitarnih protokolov v laboratoriju svoje kozmetične linije Kylie Cosmetics. Zvezdnica je pred kratkim objavila fotografije iz svojega kozmetičnega laboratorija, sledilci pa so bili zgroženi nad pomanjkanjem higiene. Med njimi je bil tudi znani vizažist Kevin James Bennett. Vseeno je bilo poleg slabih odzivov tudi nekaj dobrih.

"V laboratoriju ustvarjam novo čarovnijo za vas, boljšo kot kdaj koli prej," je 24-letna Kylie Jenner v sredo napisala pod svojo objavo na Instagramu. Na sliki se je pokazala vsa bleščeča v laboratorijskem plašču, medtem ko je pozirala v objektu svojega podjetja. Več njenih sledilcev je zaskrbelo, da se bodo njeni dolgi, temni lasje znašli v ličilih, ki jih je "ustvarjala". Poleg tega zvezdnica med rokovanjem z različnimi materiali ni nosila rokavic. Vendar pa viri za ameriške medije pravijo, da Jennerjeva ni bila v produkcijskem prostoru, ko so bile posnete slike in videoposnetki. Povedali so, da je preprosto pregledovala barve in razmišljala o novih konceptih. A to za njene oboževalce ni bilo prepričljivo.

Nekateri od njih so pod objavo komentirali: "V ličilih bom našel lase." "Ali vključuje tudi vaše lase?" "Ali ne bi morali nositi rokavic, maske in mrežice za lase???""To je predavanje naravoslovja v srednji šoli," se je šalil eden od sledilcev, medtem ko se je drugi posmehoval njenemu napisu z: "V laboratoriju ustvarjamo novo pandemijo." "Komaj čakam, da mi tole razkosa kožo." Negativnih in posmehljivih komentarjev o objavi je bilo zares veliko.

Z emmyjem nagrajeni vizažist in lastnik svoje kozmetične linije Kevin James Bennett se je strinjal s komentarji nezadovoljnih sledilcev. "Delo s proizvajalci kozmetike in njihovimi laboratoriji je del moje službe," je pojasnil pod njeno objavo. "Imam zelo kratke lase in nikoli me niso spustili v laboratorij brez mrežice za lase ... In rokavic." Spraševal se je tudi: "Kateri nevedni laboratorij je Kylie dovolil, da se dotika stvari, ne da bi upoštevala ustrezne sanitarne protokole?" V daljši izjavi na svoji strani je strokovnjak za ličenje dodal: "Ljudje, to ni način, na katerega ustvarjamo kozmetiko in napačno predstavlja, kako deluje naša industrija. Verodostojni proizvajalci upoštevajo stroge sanitarne protokole, da vas zaščitijo."

