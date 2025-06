Kylie Jenner po letih ugibanj razkrila podrobnosti povečanja prsi

In res, Kylie Jenner ji je v razdelku za komentarje natančno pojasnila, za kakšen tip umetnih prsi se je odločila, ter celo razkrila ime kirurga, ki je poseg opravil. Pojasnila je, da se je odločila za košarico D, silikonske vsadke in tehniko, s katero so prsi videti bolj naravne. "Upam, da to pomaga," je dodala mlada milijarderka, ki je vse skupaj pospremila s smehom. S svojo odkritostjo je javnost navdušila.

Kylie je povečanje prsi več let vztrajno zanikala, pred dvema letoma pa v sklopu družinskega resničnostnega šova le priznala, da se je pri 19 letih odločila za poseg. Priznala je, da bi se danes odločila drugače in na sebi predvsem zaradi svoje hčerke "ničesar ne bi spreminjala". Dodala je, da bi se njeno srce zlomila, če bi se njena prvorojenka pri isti starosti odločila za spreminjanje svojega telesa.