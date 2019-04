Kylie Jenner po škandalu (končno) v Travisovem objemu

Kylie Jenner in šest let starejši Travis Scott sta si privoščila oddih v Mehiki. Slavni parček je z oboževalci na družbenih omrežjih delil romantične trenutke s potovanja. 21-letnica na črno-belih fotografijah pozira v objemu svojega izbranca. Na sebi nosi dvodelni bikini z živalskim vzorcem, dopustniški videz pa je dopolnila z ogromnimi visečimi uhani.

''Nastanjeni so bili v vili, počitniški hiši na plaži in so zelo uživali. Z njimi je bila tudi varuška, da sta Kylie in Travis lahko hodila na zmenke. Kylie je bila videti srečnejša. Travis bo zdaj več z njima, čez nekaj tednov pa bo nadaljeval s svojo turnejo.''

Parček se je tako po dobrem mesecu končno skupaj pojavil na družbenih omrežjih. Spomnimo, da je konec februarja ameriški spletni medij TMZ poročal, da je bila poleg Khloe Kardashian prevarana tudi njena sestra Kylie. Njen partner Travis Scott naj bi jo namreč prevaral. Z dokazi o varanju naj bi ga soočila in med njima je izbruhnil grd prepir. Da je nekaj narobe, so mnogi posumili tudi, ko je raper na Twitterju takrat objavil, da odpoveduje koncert, kot vzrok pa je navedel, da se ne počuti dobro. Kot kaže, sta zgladila nesporazume, saj med njima spet švigajo iskrice ljubezni.