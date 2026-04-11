Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Kylie Jenner pokazala luksuzno vilo, po kateri se vozi z manjšim vozilom

Los Angeles, 11. 04. 2026 14.34 pred 2 urama 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Kylie Jenner

Podjetnica Kylie Jenner je na družbenem omrežju objavila video in nekaj fotografij, na katerih je pokazala svojo novo luksuzno vilo. Nepremičnina, ki so jo začeli graditi leta 2023, ima notranje košarkarsko igrišče in kino, ker je tako velika, se zvezdnica po njej vozi z manjšim vozilom in dvigalom.

Kylie Jenner, članica družine Kardashian-Jenner, je svojim sledilcem pokazala notranjost nove kalifornijske vile, ki stoji na zemljišču, ki ga je kupila leta 2020. 28-letna podjetnica, katere vrednost premoženja ocenjujejo na približno 600 milijonov evrov, je na družbenem omrežju delila video, na katerem se v dnevno sobo pripelje z manjšim vozilom, podobnim tistim, s katerimi se vozijo po igrišču za golf, pokazala pa je tudi domači kino, notranje igrišče za košarko in fotografije kuhinje.

Kylie Jenner je sledilcem pokazala svojo novo luksuzno vilo, po kateri se vozi z manjšim vozilom.
FOTO: Instagram

Zvezdnica je ob fotografijah kuhinje, ki ima sive kamnite stene in je opremljena s kuhinjskimi aparati v vintage slogu z zlatimi dodatki, zapisala, da je zaljubljena v ta prostor.

Po poročanju Architectural Digest so vilo začeli graditi tri leta po nakupu zemljišča, na njem pa poleg zvezdničinega ogromnega domovanja z bazenom in garažo za 12 vozil stoji še hiša za goste in poseben objekt, namenjen osebju, ki skrbi za varovanje.

Kylie je svoje sledilce po hiši popeljala že januarja, ko je bila še v fazi gradnje. Razkrila je, da bo njeno sanjsko domovanje imelo omaro, ki zajema dve nadstropji.

Nad vilo pa ni navdušena le 28-letnica, temveč tudi njeni oboževalci. "Res je bogata!" je zapisala ena od sledilk, druga pa dodala: "Simpatična oseba in nora hiša!" Tretja je povzela: "Noro, kakšno življenje!"

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Juzles Iters
11. 04. 2026 16.48
Če ne gre z avtobusom, gre za majhno posest po Hollywoodskih standardih.
Odgovori
0 0
bibaleze
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641