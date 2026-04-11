Kylie Jenner pokazala luksuzno vilo, po kateri se vozi z manjšim vozilom

Kylie Jenner, članica družine Kardashian-Jenner, je svojim sledilcem pokazala notranjost nove kalifornijske vile, ki stoji na zemljišču, ki ga je kupila leta 2020. 28-letna podjetnica, katere vrednost premoženja ocenjujejo na približno 600 milijonov evrov, je na družbenem omrežju delila video, na katerem se v dnevno sobo pripelje z manjšim vozilom, podobnim tistim, s katerimi se vozijo po igrišču za golf, pokazala pa je tudi domači kino, notranje igrišče za košarko in fotografije kuhinje.
Zvezdnica je ob fotografijah kuhinje, ki ima sive kamnite stene in je opremljena s kuhinjskimi aparati v vintage slogu z zlatimi dodatki, zapisala, da je zaljubljena v ta prostor.
Po poročanju Architectural Digest so vilo začeli graditi tri leta po nakupu zemljišča, na njem pa poleg zvezdničinega ogromnega domovanja z bazenom in garažo za 12 vozil stoji še hiša za goste in poseben objekt, namenjen osebju, ki skrbi za varovanje.
Kylie je svoje sledilce po hiši popeljala že januarja, ko je bila še v fazi gradnje. Razkrila je, da bo njeno sanjsko domovanje imelo omaro, ki zajema dve nadstropji.
Nad vilo pa ni navdušena le 28-letnica, temveč tudi njeni oboževalci. "Res je bogata!" je zapisala ena od sledilk, druga pa dodala: "Simpatična oseba in nora hiša!" Tretja je povzela: "Noro, kakšno življenje!"
