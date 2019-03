Kylie Jenner postala milijarderka

Kylie Jenner meni, da so družbena omrežja tista, ki so botrovala njenemu uspehu.

21-letna Kylie Jenner je v lepotnem svetu zgradila svoj imperij, ki ji ga lahko marsikdo le zavida. Kylie, zvezdnica resničnostnih šovov, ima v lasti podjetje Kylie Cosmetics, ki ga je ustanovila leta 2016. Tako je pred meseci Kylie krasila tudi naslovnico posebne izdaje revije Forbes, ki je bila posvečena "najbogatejšim ženskam, ki so si bogastvo ustvarile same". Takrat je zavzela šele 27. mesto. Zasluge za vrtoglave zaslužke je zvezdnica pripisala družbenim omrežjem, saj je to zelo poenostavilo "dostop do oboževalcev in strank".

Zdaj pa je Forbes razglasil, da je 20-letnica postala najmlajša milijarderka, ki je bogastvo zaslužila z lastnim poslovanjem, tako je mladenka v samo treh letih prebila prestopila prag ene milijarde dolarjev. S prestola je tako vrgla ustanovitelja Facebooka Marka Zuckerberga, ki je svojo prvo milijardo dolarjev zaslužil, ko je imel 23 let.