Kylie Jenner pri proizvodnji kozmetike ni upoštevala varnostnih protokolov?

Kylie Jenner so dobili na laži. Zvezdnico, ki je zatrjevala, da pri proizvodnji njene kozmetične linije upoštevajo vse varnostne protokole, so ujeli na laži kar med eno izmed epizod resničnostnega šova, kjer v laboratorij ni prišla ustrezno zaščitena, na določeni točki pa je celo čašo, v kateri je bila osnova za ličilo, ponesla k ustnicam in dejala, da bi njeno vsebino zaradi prijetnega vonja lahko celo popila.

V drugem primeru je 25-letnica uporabila lopatico, da je izdelek razmazala po zadnji strani svojih rok, brez rokavic, preden je kontaminirano orodje postavila nazaj v čašo. Preostali zaposleni v laboratoriju so zvezdnico opazovali pri njenem početju, vsi pa so bili oblečeni v polno zaščitno obleko, nosili pa so tudi mrežice za lase in zaščitne obrazne maske.

Kylie se je v preteklosti že morala soočiti s kritikami, ko je na družbenem omrežju objavila fotografije proizvodnje. "V laboratoriju nastaja nova čarovnija za vas, še boljša kot kdaj koli prej," je zapisala avgusta 2022 ob svojih fotografijah. Mnogi njeni sledilci so med komentarji izrazili nezadovoljstvo in zaskrbljenost nad njenim neupoštevanjem varnostnih protokolov in ustreznim ravnanjem s proizvodi, ki so pri tem nastali.