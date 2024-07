Kylie Jenner pri zahodnih sosedih z otrokoma uživa v 'sladkem življenju'

Tudi zvezdniki se že pridno mudijo na dopustih. In medtem ko so se mnogi skrili pred radovednimi očmi javnosti in si za oddih izbrali skrite kotičke, je najmlajša izmed sester klana Kardashian–Jenner obiskala turistično nadvse priljubljene Benetke.

Kylie Jenner je našo zahodno sosedo obiskala skupaj s šestletno hčerko Stormi , ki ima zaradi poškodbe na nogi opornico, dvoletnim sinčkom Aireom ter svojo najboljšo prijateljico Anastasio 'Stassie' Karanikolaou . Jennerjeva je na spletu delila nekaj utrinkov svojega 'sladkega življenja' pri naših zahodnih sosedih, v objektive pa so jo ujeli tudi fotografi in ostali radovedni očividci.

Kylie hčerko in sina deli z rapperjem Travisom Scottom, ki je bil pred mesecem aretiran zaradi opitosti in motenja posesti. Incident se je odvil v Miamiju, kjer naj bi glasbenik pijan zašel na tuj čoln in se tam sprl z ljudmi, ki so bili na plovilu. Kylie in Travis sicer že dlje časa živita ločeni življenji, zvezdnica pa je uteho našla pri igralcu Timothéeju Chalametu.