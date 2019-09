Kylie Jenner pristala v bolnišnici

Najmlajša članica znanega resničnostnega klana Kardashian, Kylie Jenner, bi morala odpotovati v Pariz, kajti čakala jo je predstavitev nove kolekcije kozmetike. A tik preden bi se morala odpraviti na pot, je oboževalcem javila, da je grdo zbolela in zaradi tega mora odpovedati potovanje.

"Kot veste, sem se pripravljala, da grem v Pariz na razstavo Balmain na pariškem tednu mode, kjer bi predstavila novo kozmetično linijo, ki je nastala v sodelovanju z modnim oblikovalcem Olivierjem Rousteingom. Na žalost sem res bolna in ne morem potovati," je zapisala na Twitterju: "Moje srce je zlomljeno, vendar vem, da mi bo moja neverjetna ekipa in moji prijatelji, ki so v mestu na prireditvi, pomagali, da bom tam v duhu," je še skrušeno dodala. Kakšne bolezenske tegobe jo tarejo, ni razkrila, njen predstavnik za medije pa je potrdil, da je 22-letnica pristala v bolnišnici.

Zvezdnica pa bi mogla nastopiti tudi na letošnji 71. podelitvi prestižnih televizijskih nagrad emmy, kjer naj bi podelila nagrado za najboljši resničnostni šov, a je javila, da je bona njena hčerka Stormi, tako sta na oder stopili samo Kim Kardashian in njena mlajša polsestra, manekenka Kendall Jenner, ki pa sta zaradi govora postali tarči posmeha.